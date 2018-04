Verdi weitet Streiks aus: Landesweit liegt vieles still

Großkundgebung in Kiel / Elmshorner Badepark schließt Traglufthalle / Probleme bei kommunalen Kitas

von Florian Kleist

10. April 2018, 18:07 Uhr

Morgen legt Verdi den Norden lahm. Um den Forderungen nach sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt – mindestens 200 Euro pro Monat – für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen Nachdruck zu verleihen, zieht die Gewerkschaft alle Register. In kommunalen Kitas und Krankenhäusern, Rettungsdiensten und auf dem Nordostseekanal läuft nichts mehr. Geplant ist ein ganztägiger Warnstreik. Möglicherweise sind auch Busse, Müllabfuhr und Kfz-Zulassungen betroffen. Das entscheidet sich regional erst kurzfristig.

„Es geht darum, deutlich zu machen, dass die Arbeitgeber bei sprudelnden Steuereinnahmen mit einer Verweigerungshaltung oder Billigabschlüssen nicht durchkommen werden“, so Verdi-Landesleiterin Susanne Schöttke. Das soll auch die Botschaft einer Demonstration samt zentraler Kundgebung morgen in Kiel sein. In Hamburg wird ebenfalls gestreikt.

Gewerkschafter aus den Kreisen Pinneberg und Steinburg fahren mit sechs Bussen zur Kundgebung nach Kiel, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Ralf Schwittay (Foto). Mitfahren würden vor allem Mitarbeiter von Stadt- und Gemeindewerken. In Elmshorn bleibt deshalb die Traglufthalle des von den Stadtwerken betriebenen Badeparks geschlossen. Im Kreis Pinneberg gibt es wenige kommunale Kindergärten. Einige Mitarbeiter würde mit nach Kiel fahren, ebenso kommunale Angestellte, so Schwittay.

Hart trifft es in anderen Teilen des Landes erneut berufstätige Eltern: Alle rund 400 kommunalen Kitas im Norden hat Verdi zum Streik aufgerufen. Vereinzelt werden von nicht organisierten Mitarbeitern Notgruppen eingerichtet. „Die Probleme für Familien sind uns bekannt, aber die Eltern wurden schon vor 14 Tagen informiert und konnten sich auf den Streik einstellen“, so Eva Schleifenbaum vom Verdi-Bezirk Plön-Kiel.

Probleme gibt es noch mit den Notdienstregelungen in einigen Kliniken. „Hier pochen die Arbeitgeber plötzlich auf eine Mindestbesetzungsstärke, die sie selbst im Regelbetrieb nicht einhalten“, erklärt Verdi-Sekretär Christian Godau und spricht von „Doppelmoral“.

Die Arbeitgeberseite mahnt, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. „Wenn Verdi- Aktionen ganze Regionen lahmlegen, trifft das schlichtweg die Falschen“, heißt es beim Verband Kommunaler Arbeitgeber (KVA). Von Anfang an sei für den 15. und 16. April in Potsdam eine dritte Verhandlungsrunde geplant gewesen. „Deshalb verstehen wir nicht den Sinn der bundesweiten Streikaktionen“, erklärte Schleswig-Holsteins KVA-Chef Winfried Kley. Gestern traf es Flughäfen. Allein die Lufthansa strich 800 Flüge, weil das Bodenpersonal streikte. Seite 7 und 11