Vattenfall lässt Emission neu bewerten

Partikelregen ist laut Gutachter unbedenklich

von Oliver Gabriel

17. März 2018, 16:00 Uhr

Im seit Monaten schwelenden Emissions-Streit zwischen Kraftwerkanwohnern und dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) als zuständig Aufsichtsbehörde sowie Vattenfall als Betreiber des Steinkohlemeilers aus den 1960er Jahren hat der Energiekonzern neue Untersuchungen vorgelegt. In seiner „humantoxikologischen Bewertung des Partikelniederschlags“ kommt Gutachter Joachim Haselbach zu dem Ergebnis: Weder Verschlucken der Partikel noch Kontakt mit der Haut, der Schleimhaut oder den Augen hat negative gesundheitliche Auswirkungen.

Speziell in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit von Kindern belege der Experte, dass keine Risiken im Zusammenhang mit dem Partikelniederschlag aus dem Heizkraftwerk Wedel bestünden, heißt es in einer Stellungnahme von Vattenfall zu den Untersuchungen. Dies könne plausibel durch die jüngst erfolgten Spielsanduntersuchungen und Immissionsmessungen begründet werden. Es seien für die auffällig angesehenen Stoffe Arsen, Chrom und Nickel keine schädlichen Umwelteinflüsse nachgewiesen, heißt es von Seiten des Kraftwerksbetreibers.

Anlass für die neuerliche Untersuchung seien wiederholt von Anwohnern geäußerte Befürchtungen gewesen, die ausgestoßenen Partikel könnten eine Gesundheitsgefahr darstellen, so Markus Wonka, Leiter der Vattenfall-Kraftwerksgruppe Hamburg. Trotz verschiedener Minderungsmaßnahmen könne die Freisetzung von Partikeln nicht vollständig verhindert werden, so Wonka: „Das wird uns auch künftig nicht gelingen, und das ist verständlicherweise ärgerlich für die Anwohner.“ Die gutachterliche Bewertung jedoch zeige eindeutig, dass die emittierten Stoffe gesundheitlich undenklich seien. Alle Grenz- und Zielwerte der einschlägigen Vorschriften für den Betrieb des Heizkraftwerks Wedel würden deutlich unterschritten, so Vattenfall.



Anwohner-Information in der kommenden Woche





Die Bewertungsergebnisse gehen laut Vattenfall-Sprecherin Barbara Meyer-Bukow ans LLUR und an die Stadt Wedel. Zudem sollen die Anwohner Anfang kommender Woche informiert und eine zusammenfassende Stellungnahme im Internet veröffentlicht werden.

Haselbach, Fachtoxikologe der Deutschen Gesellschaft für Pharmakologie und Toxikologie (DGPT), weist in dieser Stellungnahme darauf hin, dass seine Bewertung als zusammenfassendes Dokument aufzufassen sei. Es basiert auf einer von ihm selbst 2016 erstellten humantoxikologischen Untersuchung des Partikelnmiederschlags und seiner Stellungnahme zur Kritik an diesem Gutachten sowie zur Bewertung des Belags aus dem Rauchgaskanal vom September 2017. Zudem lässt er neun weitere Untersuchungen einfließen, darunter die Spielsandanalyse der Stadt, PH-Bestimmungen, Staubmonitoring und Immissionsmessungen.

Vattenfall habe alle Gutachten zusammenfassen und aus humantoxikologischer Sicht einordnen lassen, so Meyer-Bukow. Ergänzt werde die Stellungnahme um eine chemikalienrechtliche Bewertung nach der CLP-Verordnung für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von innerhalb der EU in Verkehr gebrachten Chemikalien.

Haselbach schließt seine Ausführungen mit der Bemerkung, dass seine Bewertung nach seiner Kenntnis in Übereinstimmung mit tatsächlichen Beobachtungen aus dem Wohnumfeld des Kraftwerks stehen würden, „denn bisher wurde weder von gesundheitsrelevanten Effekten des Partikelniederschlags berichtet, noch wurden solche dem Partikelniederschlag bislang zugeschrieben.“

Ganz anders sieht dies mit Schäden auf Autolack, Glasscheiben und Terrassen aus, die Anwohner gerade in jüngster Zeit massiv beklagen und auf die Kraftwerkspartikel zurückführen (wir berichteten). Laut Vattenfall wurde auch die Frage nach Schäden durch Partkelniederschlag an Autos und Gebäuden betrachtet. Dazu seien Substanzen aus dem Rauchgaskanal auf Reaktionen getestet worden. Die untersuchten Oberflächen würden selbst nach einer Versuchzeit von 28 Tagen keine Reaktionen oder Schädigungen durch Partikel aufweisen, sagt der Kraftwerksbetreiber.