Sars-Cov-2-Pandemie : Urlaub im Corona-Gebiet: Lehrern droht Ärger

Schulstart versäumt? Das kann Gehaltskürzungen und Disziplinarmaßnahmen bedeuten.

22. Juli 2020, 20:00 Uhr

kiel/hamburg/Kreis pinneberg | Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat Lehrern und Schülern mit Konsequenzen gedroht, sollten sie ohne einen negativen Corona-Test aus einem Risikogebiet zurückkehren. Sie kündigte Gehaltskürzungen und Bußgeld an, falls Lehrer und Schüler wegen einer Quarantäne Unterricht versäumten. Der Landeselternbeirat zeigte sich entsetzt über die Äußerungen.

Bei Lehrern, die nach der Rückkehr aus schon vor Reiseantritt als Corona-Risikogebiete klassifizierten Regionen in eine vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne müssten und deswegen beim Schuljahresstart am 10. August fehlten, werde dies als unentschuldigtes Fernbleiben betrachtet, sagte Prien der Deutschen Presse-Agentur.

In der Folge werden die Dienstbezüge einbehalten beziehungsweise das Entgelt wird nicht fortgezahlt. Bildungsministerin Karin Prien (CDU)

Auch könne dies disziplinarrechtlich geahndet werden. Für Tarifbeschäftigte könne eine Abmahnung folgen.

Versetzten Schüler „sich vorsätzlich oder fahrlässig in eine Lage, in der sie ihrer Schulpflicht nicht nachkommen können, begehen sie unter Umständen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann“, sagte Prien. Handele es sich um einen Urlaub mit den Sorgeberechtigten, müssten die Eltern mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Den Schülern werde unentschuldigtes Fehlen im Unterricht angelastet.

Der Landeselternbeirat zeigte sich entsetzt:

Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen ist schockiert und empört über das Vorhaben der Bildungsministerin Karin Prien. Thorsten Muschinski, Vorsitzender Landeselternbeirat Gemeinschaftsschulen

Er sei entsetzt, Eltern und Lehrkräfte mit Strafen oder dienstrechtlichen Konsequenzen zu belegen, falls diese sich nach einen Urlaub in Risikogebieten in Quarantäne begeben müssen und infolge dessen ihren Dienst nicht antreten oder dem Unterricht fernbleiben müssen, sagte Thorsten Muschinski, der Zugleich Beiratsvorsitzender im Kreis Pinneberg ist.

Beirat warnt vor Reisen in Risikogebiete

Der Beirat rate zwar von Reisen in Risikogebiete ab. Muschinski meint jedoch: „Die Androhung von Strafzahlungen und dienstrechtlichen Konsequenzen ist in jedem Fall der falsche Weg.“ Die Androhung von Strafen für Eltern stehe der Ministerin weder zu, noch würden diese aus Sicht des Beirats rechtlich durchzusetzen sein. Konsequenzen für Lehrer seien zwar rechtlich möglich, aber mehr als unangemessen. Richtig wären eine gute Aufklärung gewesen – jedoch vor den Ferien. Muschinski verwies darauf, wie schwierig es wegen des sich rasch ändernden Infektionsgeschehens sei, einen Urlaub zu planen: „Prominentes Beispiel ist die Ministerin selbst, die sich nach einem Südtirol-Urlaub im März ebenfalls in Quarantäne befunden hat.“

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat weltweit mehr als 100 Staaten als Risikogebiete eingestuft. Für Menschen, die aus solchen Gebieten kommen, gilt eine 14-tägige Quarantänepflicht − sofern sie nicht einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Wer dagegen verstößt, muss bis zu 10 000 Euro zahlen.