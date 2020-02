Mc-Donalds-Parkplatz : Unfallflucht: Beifahrertür vom Nissan eingedrückt

Die Polizei sucht Zeugen, die den Crash am vergangenen Donnerstagabend in Wedel an der B 431 gesehen haben.

von Oliver Gabriel

24. Februar 2020, 14:30 Uhr

Wedel | Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf dem Wedeler McDonalds-Parkplatz an der Rissener Straße Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher geben können.

Schaden von mehreren Tausend Euro

Laut Polizeipressestelle wurde am vergangenen Donnerstagabend, 20. Februar, zwischen 22.15 und 23.15 Uhr ein dort abgestellter schwarzer Nissan im Bereich der Beifahrertür erheblich beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Rote Lackspuren

Die Ermittler haben bei der Unfallaufnahme rote Lackspuren am Nissan festgestellt, die mutmaßlich von dem Fahrzeug des Unfallverursachers stammen. Hinweise nimmt die Polizei Wedel auf dem Revier, Gorch-Fock-Straße 9, und unter Telefon (0 41 03) 5 01 80 entgegen.