Polizei sucht Zeugen : Unfall beim Rückwärtsfahren: Unbekannte fährt Seniorin in Wedel an

Die Seniorin verletzte sich dabei schwer. Die Autofahrerin wird nun gesucht. Womöglich bemerkte sie den Unfall gar nicht.

von Christian Uthoff

15. Juli 2020, 13:34 Uhr

Wedel | Sie fuhr rückwärts und stieß dabei mit einer Senioren zusammen, die hinter ihr die Straße überqueren wollte: Die Wedeler Polizei sucht nun nach einer Autofahrerin, die sich nach einem Zusammenstoß vom Unfallort entfernt hat – womöglich ohne die Kollision bemerkt zu haben. Das berichtete die Polizei am Mittwoch (15. Juli).

Unfall bereits am Samstag

Laut Pressesprecher Kai Hädicke-Schories hatte sich der Vorfall bereits am Samstag (11. Juli) gegen 12 Uhr in der Bahnhofstraße in Wedel ereignet. Die 84 Jahre alte Fußgängerin hatte sich allerdings erst am Montag (13. Juli) in ein Krankenhaus begeben. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben.

Kollision in der Bahnhofstraße

Laut Polizei war die unbekannte Autofahrerin in der Bahnhofstraße – einer Einbahnstraße – in Richtung Spitzerdorfstraße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 28a stoppte, da ein Autofahrer vor ihr rückwärts in eine Parklücke rangieren wollte. Um dem Autofahrer Platz zu machen, soll die Autofahrerin ein Stück rückwärts gefahren sein. Dabei kollidierte sie mit der 84 Jahre alte Frau, die gerade mitsamt ihrem Rollator die Fahrbahn hinter dem Auto überquerte.

Seniorin verletzt sich an der Hüfte

Diese Seniorin stürzte durch den Aufprall, so die Polizei. Dabei verletzte sie sich schwer. Ihr wurde von Passanten aufgeholfen und sie zunächst nach Hause gefahren. Wegen zunehmender Schmerzen meldete sie sich zwei Tage später im Krankenhaus.

Autofahrerin fährt weiter

Die unbekannte Autofahrerin hatte sich nach der Kollision vom Unfallort entfernt. Nach Einschätzung eines Ersthelfers hat die Fahrerin den Zusammenprall mit der Frau womöglich gar nicht bemerkt. Fabrikat und Kennzeichen des Fahrzeugs, in dem die Unbekannte saß, sind unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04103) 50180 in Wedel zu melden. Weiter fordert die Polizei die Unfallverursacherin auf, sich umgehend zumelden.