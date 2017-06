Nachts auf einem Parkplatz in Wedel : Unbekannter schießt Mann ins Bein und flüchtet

Wedel | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist auf einem Parkplatz nahe Möllers Park in Wedel geschossen worden. Nach ersten Informationen der Polizei nährte sich eine halbe Stunde nach Mitternacht eine bislang unbekannte Person einem am dortigen Fahrbahnrand kurz zuvor abgestellten Kleinwagen und schoss dem Fahrzeugführer, kurz nachdem dieser das Auto verlassen hatte, wortlos ins Bein. Anschließend flüchtete der Täter über die Rissener Straße in Richtung Hamburg. Der verletzte 37-jährige aus dem Kreis Pinneberg schaffte es danach sich eigenständig in ein Hamburger Krankenhaus zu begeben.

Von der Statur her handelt es sich bei dem flüchtigen Täter um einen etwa 1,75 großen Mann. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, wobei das Gesicht mittels einer Kapuze und eines weißen Tuchs nahezu vollständig vermummt gewesen sein soll. Die Polizei in Wedel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Laut Polizei besteht aber eine Verbindung zwischen Täter und Opfer. Hinweise nehmen die Ermittler unter 04103-50180 entgegen.

