Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in Wohnung in der Wedeler Moorwegsiedlung ein

Unbekannte sind am Donnerstagabend, 15. Oktober, in eine Erdgeschosswohnung im Breiten Weg eingestiegen. Die Polizei sucht Zeugen.

Inge Jacobshagen

20. Oktober 2020, 13:50 Uhr

Wedel | Bereits am vergangenen Donnerstag, 15. Oktober, ist es in der Moorwegsiedlung in Wedel zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus gekommen. Das teilte die Polizei mit.

Wertgegenstände erbeutet

Am späten Nachmittag zwischen 17.30 und 20.30 Uhr stiegen Diebe in eine Erdgeschosswohnung im Breiten Weg ein. Die Bewohner waren während der Zeit nicht zu Hause. Nach dem gewaltsamen Zutritt durchwühlten die Täter alle Schränke und Behältnisse in der Wohnung, um an Wertgegenstände zu kommen. Mit ihrem Stehlgut flüchteten sie – unerkannt.

Wer kann Hinweise geben?

Jetzt sucht die Polizei nach sachdienlichen Hinweisen. Zeugen, die etwas gesehen oder bemerkt haben, werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Sachgebiet 4 bei der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Telefonnummer (04101) 2020 zu melden.

