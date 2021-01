Fleisch illegal entsorgt : Unappetitlicher Fund an der Wedeler Deichstraße

Unbekannte haben in Wedel größere Mengen roher Hähnchenschenkel nahe der Deichstraße in die Landschaft geworfen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

14. Januar 2021, 14:22 Uhr

Wedel | Unappetitlicher Fund am Mittwochmittag (13. Januar) an der Wedeler Deichstraße: Unbekannte haben in großen Mengen rohe Hähnchenschenkel an einer Böschung zum Liethgraben illegal entsorgt. Gemeinsam mit dem Bauhof musste die Feuerwehr den Fund, der reichlich unangenehmen Geruch verbreitete, in Säcke verpacken und bei der Feuerwache zwischenlagern. Zur Bergung musste ein Kran zum Einsatz gebracht werden.

Stadt Wedel

Laut Feuerwehrsprecher Dennis Renk kamen mehrere Müllsäcke zusammen, die in einem 60-Liter-Fass deponiert wurden. Am Donnerstag wurden die Schenkel dann zur fachgerechten Entsorgung vom Abdecker abgeholt. Einen Hinweis auf den Eigentümer gibt es bislang nicht.

Stadt Wedel

Das Wedeler Ordnungsamt hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Entsorgung handelt es sich laut Stadt mindestens um eine Ordnungswidrigkeit. Hinweise nimmt die Verwaltung unter Telefon (04103) 707523 entgegen.