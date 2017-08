Umzug auf die grüne Wiese

vergrößern 1 von 4 1 von 4





Sie standen ein bisschen unschlüssig im Gras, gaben langgezogene „Kiiiw“-Rufe von sich und wussten nicht gleich etwas mit ihrer neugewonnenen Freiheit anzufangen. Die jungen Kiebitze, die unter großem Interesse zahlreicher Vogelfreunde an der Carl-Zeiss-Vogelstation in der Wedeler Marsch ausgewildert wurden, brauchten viel Zeit, um sich zu akklimatisieren. Und noch länger, um sich in die Lüfte zu erheben und ihre neue Heimat mit bis zu 800 Artgenossen zu erkunden. „Die Wedeler Marsch bietet diesen vom Aussterben bedrohten Wiesenvögeln optimale Lebensbedingungen“, freute sich Vogelexperte Marco Sommerfeld vom Hamburger Nabu, Leiter der Vogelstation, über den Zuwachs.

Die acht Kiebitze sind erst sechs Wochen alt, haben aber schon allerhand erlebt. Ihre Geschichte begann auf den begrünten Flachdächern des Wohngebiets Othmarschenpark in Hamburg-Osdorf. Dort richteten zwei Kiebitzpaare ihre Gelege ein. Jedes Jahr suchen sich die standorttreuen Kiebitze diese Dächer als Brutstätten aus, denn schon vor der Bebauung der Brachfläche war hier ihr Brutrevier.

Die Kiebitzküken haben an diesem Ort jedoch keine Überlebenschance, weil sie das Flachdach für die Nahrungssuche nicht verlassen können. Außerdem gibt es in dem Gebiet keine ausreichenden Wasserflächen mehr. So ließ das Bezirksamt Altona, das die Kiebitz-Patenschaft übernommen hat, die Eier im Vogelpark Niendorf an der Ostsee künstlich ausbrüten und die Jungvögel nach sechs Wochen zur Carl-Zeiss-Station bringen. „Schon im vergangenen Sommer und im Juli diesen Jahres haben wir auf diese Weise 21 beziehungsweise elf Jungvögel retten können. Darüber freuen wir uns sehr“, so Stephan Landgraf, Leiter der Landschaftsplanung im Bezirksamt Altona.

Nach der langen Fahrt von der Ostsee an die Elbe stand den jungen, aber schon taubengroß ausgewachsenen Kiebitzen vor der Auswilderung eine weitere „aufregende“ Aktion bevor. Der Nabu-Kiebitzexperte und Ornithologe Dominic Cimiotti war aus Bergenhusen angereist, um die Jungvögel zu beringen, zu messen und zu wiegen. „Anhand der Ringmarkierungen können die Vogelexperten der Carl-Zeiss-Station schnell erkennen, ob sich die Vögel ihren Artgenossen anschließen und hoffentlich im nächsten Frühjahr von ihrer Winterreise hierher zurückkehren“, begründete Cimiotti die zwei farbigen Ringe und den metallenen Nummernring individuell für jedes Tier.

Der Kiebitz benötigt feuchtes und offenes Grünland, Brachen oder Überschwemmungsflächen. Früher gehörte er zu den weitverbreiteten Vogelarten. Bebauung und intensive Landwirtschaft beanspruchen jedoch immer mehr Flächen und lassen dem Kiebitz immer weniger Lebensraum. So nimmt der Bestand seit Jahren rasant ab. In Hamburg hat er sich innerhalb von 15 Jahren halbiert. „Heute brüten dort nur noch 310 Paare, davon fünf in Altona“, unterstrich Sommerfeld die dramatische Entwicklung. Um dem Kiebitz in Altona wieder Lebensraum zu geben, sei es nötig, im Bebauungsplan für die Feldmark Rissen-Sülldorf möglichst umfangreiche Ausgleichsflächen festzulegen.