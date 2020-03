Sülldorfer Landstraße : Überfall in Hamburg-Sülldorf: 61-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Weil das Opfer kein Bargeld dabei hatte, nahm der Täter die hochwertige Armbanduhr des Mannes an sich.

Avatar_shz von Oliver Gabriel

09. März 2020, 15:40 Uhr

Hamburg-Sülldorf | Raubüberfall auf einen 61-Jährigen am vergangenen Freitagabend, 6. März, in Hamburg-Sülldorf: Nach Polizeiangaben war der Mann gegen 18.50 Uhr auf einem Waldweg an der Sülldorfer Landstraße im Bereich Sieversstücken unterwegs, als er von einem Unbekannten von hinten überholt wurde.

Hochwertige Armbanduhr

Der Täter soll dem Mann mit einem Messer gedroht und Geld von ihm gefordert haben. Als der 61-Jährige erklärte, dass er kein Bargeld dabei habe, soll es der Täter auf dessen hochwertige Armbanduhr abgesehen haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, habe der Kriminelle mit dem Messer herumgefuchtelt und Stichbewegungen in Richtung des 61-Jährigen gemacht, teilte die die Hamburger Polizei mit. Der unbekannte Täter flüchtete, nachdem er die Uhr erhalten hatte, schließlich mit seiner Beute in Richtung eines nahegelegenen Freizeitgeländes.

Suche von sieben Streifenwagen blieb erfolglos

Eine sofort eingeleitet Fahndung der Polizei mit sieben Streifenwagen blieb ohne Erfolg. Der Täter soll 35 bis 40 Jahre alt, schlank und 1,85 bis 1,90 Meter groß sein sowie mittellange schwarze Haare und einen Bart haben. In der Beschreibung ist von einem „südosteuropäischen Erscheinungsbild“ die Rede. Er soll mit Akzent gesprochen und zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung getragen haben.

Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamburg unter Telefon (0 40) 4 28 65 67 89 entgegen.

Blaulichtmonitor