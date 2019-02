Türenknallen im Ratssaal

Wie kann man Wedels Grundwasserproblem lösen? Darauf hatten auch Experten keine Antwort / Geschädigte fühlen sich abgebügelt

von Inge Jacobshagen

09. Februar 2019, 16:00 Uhr

Eklat im Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss: Sachverständige der unteren und oberen Wasserbehörde sollten in der Sitzung am Donnerstagabend zum Thema steigende Grundwasserspiegel in Wedel Aufklärung bringen. Doch die blieb für die Betroffenen, die zahlreich erschienen waren, unbefriedigend. Als Sitzungsleiter Rainer Hagendorf (Grüne) nach einer guten halben Stunde das Thema mit Hinweis auf die nachfolgenden Tagesordnungspunkte abbrach, eskalierte die Situation. „Unmöglich, dass wir kein Rederecht bekommen“, schrien die einen. „Sie können auch gehen“, rutschte es Hagendorf in der aufgeheizten Situation heraus. Es tue ihm leid, aber er könne es nicht ändern, schob er mit Hinweis auf die Gemeindeordnung, die für Fragen aus dem Publikum die Einwohnerfragestunde vorsieht, hinterher.

Aber der Reihe nach: Die Power-Point-Präsentation, die Wolfgang Scheer vom Geologischen Dienst des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) und Einar Landschoof von der Kreiswasserbehörde zum Thema Grundwasserverhalten in Hinblick auf die Abschaltung der Möllerschen Brunnen im Jahr 2016 hielten, ging weit in die eiszeitliche Vergangenheit zurück und tief in die geologische Beschaffenheit des Wedeler Bodens hinein. Denn dass der Grundwasserspiegel, der sich aus drei Grundwasserstockwerken speist, nach Förderende nicht überall gleichmäßig ansteigt, sondern sich punktuell sehr unterschiedlich Bahn bricht, liegt an dem hydrogeologisch sehr heterogenen Aufbau der Deckschichten in der Region, so die Experten. Deswegen sei im Umkehrschluss auch nicht sicher vorherzusagen, wo das Wasser wieder absinkt, wenn man wieder fördern würde.

Ute Heldt von der Interessengemeinschaft der Gebäudebeschädigten hatte im Ausschuss zu dem Tagesordnungspunkt Rederecht bekommen und hakte bei der Idee, Grundwasser wieder abzupumpen, nach. „Wie bekommen Sie die Mengen an Wasser in die Elbe geleitet?“, fragte Langschoof zurück. Außerdem hatte der Fachmann rechtliche Bedenken. „Ob sie dafür eine Genehmigung bekommen, wage ich zu bezweifeln“, erläuterte er. Das Gesetz schreibe vor, dass eine Förderung den konkreten Zweck der Trinkwassergewinnung verfolgen müsse. „Es ist nicht gedacht, um Grundwasserabsenkungen vorzunehmen.“

Zudem seien sowohl der letzte, noch nicht zurückgebaute Brunnen 9 sowie ein Brunnen auf dem Möller-Gelände, der zurzeit noch geringe Mengen Wasser pumpe, mit Schadstoffen kontaminiert, ergänzte Langschoof. Für Entfettung und Reinigung der optischen Geräte habe Möller, wie viele andere Betriebe auch, bis in die 1980er Jahre chlorierte Kohlenwasserstoffe verwendet, mit denen man „relativ sorglos“ umgegangen sei. Das spüle sich jetzt aus dem Boden, weswegen das Wasser aufwendig über eine Aktivkohle Reinigungsanlage gefahren werden müsse.

„Aber vielleicht ist das gereinigte Wasser für Hamburg Wasser interessant?“, fragte Heldt nach. Das Unternehmen suche doch nach Brunnenstandorten. Ergiebige Wasserleiter seien auf dem Gelände schon von Möller selbst nicht gefunden worden, entgegnete Langschoof. Zudem löse für ihn ein großer Brunnen das Problem nicht für alle Standorte – wegen der unterschiedlichen Deckschichten. „Es gibt keine Patentlösung“, stellte er klar. Seiner Meinung nach müsse der Fokus auf die Gebäude und hier auf bauliche Maßnahmen gelegt werden.

„Fadenscheinig, teuer und technisch nicht optimal, unser Haus würde weiterhin mit den Füßen im Wasser stehen“, schimpfte Heldt, nachdem sie den Ratssaal verlassen hatte, in die Kamera des NDR, der hinter der Tür gewartet hatte. Drinnen zeigte derweil ein Betroffener die persönliche Dimension auf. Auf bis zu 400 000 Euro beliefen sich bei ihm die Sanierungskosten. Den Kredit müsse er bis zu seinem 85. Lebensjahr abstottern.

Bürgermeister Niels Schmidt versuchte die Wogen zu glätten. „Ich kann Ihnen nicht erklären, dass wir morgen eine Lösung haben, wir müssen weitere Erkenntnisse sammeln. Lassen Sie uns im kleinen Kreis weiterdiskutieren“, bot er der Interessengemeinschaft an. Stellte allerdings in Richtung Politik auch klar: „Man kann nicht bei jedem der jetzt bekanntgewordenen Fälle sagen, dass es einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Stopp der Wasserförderung gibt.“