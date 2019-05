TSV Holm steht in den Startlöchern

Mit dem Bau des Baseballstadions soll es zügig vorangehen

02. Mai 2019, 16:00 Uhr

Holm | Großer Rahmen und große Beteiligung bei der Jahreshauptversammlung des Turn- und Sportvereins (TSV) Holm in Ladiges Gasthof. Der 1279 Mitglieder starke Verein präsentierte sich in Bestlaune und mit vielen Erfolgen, die die einzelnen Sparten im vergangenen Jahr erreicht haben und die sie 2019 noch übertreffen wollen. Dazu gehören auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die den Zuspruch der gesamten Gemeinde finden sollen.

Was den TSVlern am meisten unter den Nägeln brennt, ist die Fertigstellung des neuen Baseballstadions. Am besten so schnell, dass das letzte Spiel der Saison dort noch ausgetragen werden kann, wünscht sich Baseball-Spartenleiter André Schriever. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist endlich erledigt: Die Baugenehmigung liegt vor. Jetzt gehen die Ausschreibungen raus, so Schriever. Dann könnte der Platz, der zwei Fußballfelder umfasst, in zwei bis drei Monaten fertig sein. Voraussetzung ist natürlich, dass der neu gesäte Rasen tüchtig wächst. Die Baseball-Abteilung trainiert seit 2014 bei den Alligators in Elmshorn, mit Hin- und Herfahrt ein großer Aufwand für die Sportler.

Großen Erfolg hatten auch die Holmer Cheerleader, die in Orlando sogar einen Weltmeistertitel einheimsen konnten, berichtete TSV-Vorsitzender Jon Lüers. Kurz und knackig und vorwiegend einmütig gingen die Vorstandswahlen über die Bühne. Zweiter Vorsitzender bleibt Frank Lehmberg, der sich den Vorsitz im Wechsel mit Lüers teilt. Schriftwart ist nach wie vor Anette Wille, Pressewartin bleibt Kim Gutsche, Kassenwart Katharina Steenbock und Anlagenwart der hoch gelobte Hermann Köhler. Nicht besetzt wurden die Ämter des Sportwarts und des zweiten Anlagenwarts.

Einen großen Raum nahm der Bericht der Kassenwartin ein, die eine penible Bilanz aller Konten vorlegte und von einem professionellen Steuerberater unterstützt wird. Gold, Silber und Bronze waren die Ehrennadeln, die der Vorstand seinen besonders langjährigen Mitgliedern ansteckte. Hier weisen die vielen Mitglieder des TSV Holm eine beachtliche Treue zu ihrem Sportverein auf. Udo Thiede und Kurk Lyska wurden für ihr langjähriges Engagement zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Der nächste wichtige Termin vor dem großen Pfingstturnier ist Dienstag, 7. Mai, wo sich Interessierte morgens um 10 Uhr im Sportlerhaus zum „Sportlerklönschnack“ in gemütlicher Runde treffen.