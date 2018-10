Triple für Züchter aus Wolgast

Offene Vereinsmeisterschaft der Kaninchenzüchter in Holm / 150 Tiere aus 14 verschiedenen Rassen zu sehen

von shz.de

15. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Da hat sich die lange Anreise aus Wedels Parternstadt Wolgast in Vorpommern-Greifswald für Hans Schumacher erneut gelohnt: Der Kaninchenzüchter gewann auf der Ausstellung in Holm zum dritten Mal in Folge den Preis für das schönste Tier. Sein Stallhase der Rasse Castor-Rex wurde mit 97,5 von möglichen 100 Punkten bewertet. Den Sieg musste sich der Kleintier-Liebhaber vom Verein M 78 Wolgast diesmal allerdings mit seinem Klubkollegen Gerhart Rückart teilen, der auf „Kleinsilber graubraun“ ebenfalls 97,5 Punkte erreichte. Belohnt wurden die beiden mit den Ehrenpreisen des Landesverbandes.

„Die traditionsreiche Schau des Kaninchen-Zuchtvereins U 80 Wedel-Holm präsentiert das hohe Leistungsniveau der Kleintierzucht“, stellte der Vorsitzender Bernd Gries während der Eröffnung fest. Leider habe es in diesem Jahr hohe Ausfälle durch Kaninchenkrankheiten gegeben, so dass nur 150 Tiere aus 14 verschiedenen Rassen gemeldet wurden. Davon stellte die befreundete Zuchtgemeinschaft Wolgast allein 40 Tiere mit ihrem Vereinschef Klaus Ranz.

Gries‘ besonderen Dank galt Martina Ringel von der Baumschule an der Steenwischtwiete für die erneute Bereitstellung der Topfhalle, ehe es Bürgermeister Uwe Hüttner (CDU) vorbehalten blieb, die Ausstellung zu eröffnen. Ein Rundgang mit den Gästen durch die Käfigreihen schloss sich an.

Die Preise der Gemeinde Holm und der Stadt Wedel auf vier Tiere einer Rasse gingen ebenfalls an Schumacher und Rückart. Den Ehrenpreis des Kreisverbandes Pinneberg holte sich Carsten Burgstaler aus Hetlingen mit seinem Loh-Kaninchen. Weitere Auszeichnungen gab es für Claus Horst und Holger Rehders. Zoe Rippl gewann den Jugendpreis der Gemeinde Holm.