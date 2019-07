Als Polizist ausgegeben : Trickbetrüger in Hamburg-Rissen festgenommen

Falsche Polizeibeamte lotsen 72-jährigen Rissener per Telefon zum Geldabheben. 49-jähriger Tatverdächtiger in Haft.

von Oliver Gabriel

30. Juli 2019, 16:00 Uhr

Hamburg-Rissen | Dreister Betrugsversuch in Hamburg-Rissen vereitelt. Am Dienstag, 23. Juli, lotsten angebliche Polizeibeamte einen 72-jährigen Mann zum Geldabheben. Bei der Übergabe nahmen Zivilfahnder einen 49-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen fest. Ein mutmaßlicher Komplize entkam laut Polizeibericht unerkannt.

Mehrere Betrüger aktiv

Zwei Männer hatten sich Dienstagvormittag am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben und dem Rissener von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet. Bei den festgenommenen Tätern seien persönliche Daten des 72-Jährigen gefunden worden, so die Behauptung der Anrufer. Als sie sich nach den Ersparnissen des Seniors erkundigten, wurde dieser misstrauisch. Er wurde daraufhin aufgefordert, während des Telefonats den Polizeinotruf zu wählen.

Nach einem Freizeichen hatte er dann einen weiteren angeblichen Polizisten in der Leitung. Dieser teilte dem Rissener mit, dass es sich bei den vorigen Anrufern um falsche Beamte gehandelt habe, die man überführen müsse. Der 72-Jährige solle als Lockvogel dienen. Dafür gab’s sogar Verhaltenstipps von einem „Psychologen“, der ebenfalls zugeschaltet wurde. Dabei wurde das Betrugsopfer zu seiner Hausbank dirigiert, um Geld abzuheben.

Echte Polizei klärt auf

Die Anrufer hielten währenddessen ununterbrochen telefonischen Kontakt. Als dieser abbrach, wählte der Rissener selbstständig den Polizeinotruf an und landete endlich bei echten Polizisten. Die Beamten klärten den Mann über den Betrugsversuch auf und schickten Zivilfahnder zu seiner Wohnung. Am Nachmittag erschien dort tatsächlich ein Mann, um das Geld abzuholen. Die Fahnder nahmen den 49-Jährigen fest. Am Mittwoch wurde er dem Haftrichter zugeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei stellt in diesem Zusammenhang klar: Die Nummer 110 erscheint bei echten Polizeianrufen niemals im Telefondisplay. Beamte fordern Bürger nicht zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen auf. Zudem gibt es am Telefon keine Fragen zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen. Auch würden Angerufene nicht unter Druck gesetzt. Im Zweifel rät die Polizei dringend, verdächtige Telefonate durch Auflegen zu beenden.