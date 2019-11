Tipp-Kick-Turnier an Gemsmo vorerst wiederbelebt

Avatar_shz von Andrea Stange

21. November 2019, 16:00 Uhr

Moorrege | An der Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo) ist am Montag wieder das Tipp-Kick-Turnier ausgetragen worden. Und das war keine Selbstverständlichkeit. Denn die seit 13 Jahren halbjährlich ausgetragene Meisterschaft im Minifußball verzeichnet seit Jahren sinkende Teilnehmerzahlen. Von einst 40 Teams, bestehend aus 80 Schülern, waren im vergangenen Jahr nur noch zwei Teams mit vier Schülern an dem Turnier beteiligt. Organisator Tobias Führmann wollte schon aufgeben. Doch ein Tipp-Kick begeisterter Schüler, Luk Nonnenmacher aus der 10 a, sagte dem Tod des Tipp-Kick den Kampf an. Gemeinsam mit Führmann tingelte er durch die 5. bis 7. Klassen und machte Werbung. Und so kamen wieder sechs Teams zusammen.

Sechs Teams traten nun in zwei Dreiergruppen gegeneinander an. Das Motto war diesmal „Mein Lieblingsverein“, denn dadurch sollten sich die jungen Fußballfans angesprochen fühlen, mitzumachen. In der Gruppe A spielten die Eisenbahnfreunde Uetersen, der FC Liverpool sowie der HSV. Für das Halbfinale qualifizierten sich die Eisenbahnfreunde Uetersen und der FC Liverpool. In der Gruppe B spielten Manchester United, Bayern München sowie Borussia Dortmund. Für das Halbfinale qualifizierten sich ManU und die Bayern. Das Halbfinale wurde in einem Hin- und Rückspiel mit der Auswärtstorregelung gespielt. Der Bericht des Organisators Führmann klingt, wie eine enthusiastische Life-Radioübertragung eines Fußballturniers: „Die Eisenbahnfreunde Uetersen setzten sich souverän gegen ManU mit 3-0 und 6-0 durch. Auch die Bayern schlugen im Bruderduell der Klingenbergs den FC Liverpool klar mit 3-1 und 4-0. Im Spiel um Platz 3 besiegte Liverpool ManU mit 3-1. Im Finale setzten sich die Eisenbahnfreunde Uetersen in einem dramatischen Spiel gegen die Bayern aus München durch. Nach der regulären Spielzeit stand es 3-3. Und nach der Verlängerung 5-4. Damit konnte Luk im x-ten Anlauf endlich seinen ersten Tipp-Kick-Titel feiern. Herzlichen Glückwunsch, Luk!“

Nach dem Finale wurde die Tipp-Kick-Preisvitrine geplündert und Luk, Jannik, Jannes, Chris und Jan freuten sich über Spiele, Tipp-Kick-Artikel, Bälle und Trikots. Nun hofft Führmann, dass im Mai / Juni 2020 noch mehr Schüler mitmachen. Dann wird nämlich die EM 2020 vorgespielt.