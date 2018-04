Tim Linde geht auf Tournee

Der Holmer Musiker ist mit seinem zweiten Album „Freigeister“ voll durchgestartet / Montag ist er im ZDF Morgenmagazin zu Gast

von shz.de

07. April 2018, 16:00 Uhr

„Weniger Zeitgeist, statt dessen mehr Freigeist“. Das ist der Tenor fast aller Lieder des Musikers Tim Linde. Nach seinem ersten Album „Menschenverstand“ hat der Holmer nun mit der neuen CD „Freigeister“ konsequent seine Linie der kritischen Auseinsetzung mit dem alltäglichen Leben sowohl gedanklich als auch musikalisch fortgesetzt. Wer Lust hat, seine Musik auch live zu hören, kann sich freuen: Am Freitag, 13. April, startet der Holmer seine Tournee.

Für Linde steht außer dem Bestreben, die Zuhörer zum Nachdenken über ihr Leben zu animieren, auf Missstände aufmerksam oder einfach nur Mut zu machen, immer die Freude an der Musik im Vordergrund. Sein Wunsch sei es, „Menschen in ihrem Alltagsleben zu erreichen, Identitätspunkte mit einer verbindenden Wirkung zu setzen und keine Keile zwischen die Menschen zu treiben“.

Der Erfolg seiner Lebensphilosophie zeigte sich bereits bei Lindes erstem Hit „Wasser unterm Kiel“, einem Lied, das der Vater ganz privat für seine Tochter zur Taufe geschrieben und in der Kirche zur Gitarrenbegleitung gesungen hatte. Durch einen Zufall gelangte es in die Hände des Musikproduzenten René Münzer von „Ear Lab Records“, der Linde unter Vertrag nahm und auch heute noch mit dem Musiker zusammenarbeitet. Und das so erfolgreich, dass Linde inzwischen große Säle füllt, mit seiner Band sogar schon als Vorgruppe von Sarah Connor auftrat und eine große Fangemeinde hat. Auf seinen Konzerten, die er gern auch in Kirchen gibt, herrscht eine Stimmung fast wie bei Woodstock. Die Gäste hören andächtig zu, singen ausgelassen die Texte seiner Lieder mit oder lassen die Feuerzeuge bei den ruhigen Liedern leuchten.

So wird es gewiss auch wieder auf der anstehenden Tournee ablaufen, denn die Lieder auf seinem neuen Album „Freigeister“ sind von einem noch reiferen Menschen und Musiker bis auf drei Titel selber geschrieben und komponiert worden. Linde sagt, er betrachte „seine Kinder, seine eigene Kindheit und die Umwelt“ und versuche die Bilder „übereinander zu kriegen“. Sie seien aber nicht mehr deckungsgleich, da die „Geschwindigkeit in der heutigen Zeit“ zu groß sei.



Mit Humor ernste Themen ansprechen





Mit seinem offenen Wesen schafft es der Wahl-Holmer aber immer wieder, seine Zuhörer auf humorvolle Weise für ernste Themen wie Mütter, die nur noch Augen für das Handy haben und nicht mehr für ihr Kind, echte Freundschaft oder die begrenzte Zeit mit unseren Eltern, zu sensibilisieren. Die Titel heißen dazu heißen „Es braucht ein ganzes Dorf“, „Stefan & Dirk“ und „Brief an meine Eltern“. Von Menschlichkeit und freiem Denken handeln auch seine Lieder „Freigeist“, „Großes Land“, „Ein neuer Tag beginnt“, „Kleines Ich“ oder „Damit komme ich klar“. Alle sehr hörenswert.

Am Montag, 9. April, ist Tim Linde übrigens wieder einmal im Fernsehen zu sehen. Diesmal ist er beim ZDF Morgenmagazin in Berlin zu Gast.