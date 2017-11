Planung : Theaterstraße: Wedel will „offene Wunde“ schließen

von Oliver Gabriel

erstellt am 30.Nov.2017 | 12:40 Uhr

Wedel | Wie vielen Projektplanern diente der Parkplatz hinter Theater und Ärztehaus nicht schon als Projektionsfläche für ihre Ideen: Mal war es ein Parkhaus, wahlweise mit Hotel oder Kino, mal ein zweites Ärztehaus, dann ein weiterer Expansionsbau für die benachbarte Medac und zuletzt Wohnhochhäuser.

Passiert ist – nichts. Und das seit mehr als 30 Jahren, wie Michael Schernikau (CDU), Vorsitzender des Planungsausschusses, in der Sitzung Dienstagabend bemerkte. Das Areal liege zentral, werde stark genutzt und wahrgenommen – und sei doch „wie eine offene Wunde in der Stadt“. Das soll sich ändern. Die Bauverwaltung hat sich von der Politik grünes Licht geholt, um einen Planungsprozess zur künftigen Nutzung des städtischen Areals anzustoßen. Einstimmig votierten die Fraktionen für eine entsprechende Beschlussvorlage.

Die unbebaute Fläche vermittele einen tristen Hinterhofcharakter, „der dringend eine städtebauliche Aufwertung in seiner sehr attraktiven Lage erfordert, und es besteht zeitnaher Handlungsbedarf“, heißt es in der Vorlage. Und das nicht nur, weil das zentrale Grundstück Potenzial für die Stadtentwicklung bietet.

Parkplatz ist chronisch verstopft und marode



Aktuell bietet das Areal an der Theaterstraße 170 Stellplätze für Pkw. Klingt viel, ist aber in der Praxis zu wenig. Chronische Verstopfung ist nur eines der Leiden des Ärztehaus-Parkplatzes. Befestigte wie unbefestigte Stellflächen sind in sehr schlechtem Zustand, diagnostiziert auch die Stadt. Zudem stehen bei Regen weite Teile unter Wasser, was die Nutzbarkeit zusätzlich einschränkt.

Neben dem ruhenden soll indes auch der fließende Verkehr in Angriff genommen werden. Die Einmündung in die B 431 sei stark verbesserungswürdig, so Stadtplaner Karl-Heinz Grass. Überlegungen gingen in Richtung Ampelregelung. Zudem solle eine Verbindung zum benachbarten S-Bahnhof mitgedacht werden. Was die Prüfung einer baulichen Verdichtung an der Stelle angeht, nannte Grass Parkhaus, Büroflächen, aber auch soziale Einrichtungen wie eine Kinderkrippe.

Die Verwaltung will nun zunächst mit einem Planungsbüro erste grobe Ideen entwickeln, die dann im Planungsausschuss diskutiert werden sollen. Wichtig sei darüber hinaus, frühzeitig mit den Bürgern über eine künftige Nutzung des zentralen Platzes zu diskutieren. Am Ende soll eine Investoren-Ausschreibung respektive ein Wettbewerb stehen, um das Areal zu veräußern. Auf Nachfrage nannte Bauamtschefin Gisela Sinz-König Februar oder März 2018 als Phase der Ideenfindung.

FDP-Appell: „Um das Theater herumdenken“

Grüne und FDP unterstrichen ihrerseits den Wunsch, dass die Politik anders als bei einzelnen Projektvorstellungen in der Vergangenheit frühzeitig in den Entwicklunsgprozess eingebunden werden. Besonders spannend sei die Möglichkeit der Schaffung eines direkten Zugangs zum Bahnhof, so Martin Schumacher, planungspolitischer Sprecher der Liberalen.

In diesem Zuge könne auch das Fahrrad-Abstellproblem mit angegangen werden. Schumacher appellierte zudem an die Verwaltung, „um das Theater herumzudenken“. Und erklärte, die FDP habe nichts gegen „erhebliche Höhen“ von Gebäuden an dieser Stelle.

Im Namen der SPD beglückwünschte Manfred Eichhorn Sinz-König dafür, dass die Verwaltung für die Fläche etwas aus eigener Initiative auf den Weg bringen möchte. „Diese Option ist leider ziemlich neu“, so Eichhorn.

Sollte sich das Vorgehen als erfolgreich erweisen, könne Wedels Eingangsbereich an der B 431 mit dem niedergebrannten Disko-Komplex, dem ungenutzten ehemaligen Possehl-Grundstück und der Freifläche, auf dem einst die Jet-Tankstelle stand, auf ähnliche Weise überplant werden, regte der Sozialdemokrat an.