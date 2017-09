vergrößern 1 von 2 Foto: Jacobshagen 1 von 2

erstellt am 07.Sep.2017

Surfen in der Bahnhofstraße: Um das auszuprobieren, gehe ich systematisch vor. Ich fange am Rathausplatz an und gehe mit dem Smartphone in der Hand die Straße einmal bis zur Doppeleiche durch. Auf meine Frage, wo man denn nun genau umsonst ins WLAN kommt, sagte mir Natali Steffen, Pressesprecherin der Stadtwerke Wedel: „Entlang der gesamten Bahnhofstraße.“ Das will ich überprüfen.

Wird man eingewiesen, möglicherweise mit einem altmodischen Hinweisschild, wie das funktioniert, umsonst im Netz zu surfen? Oder entlarve ich mich mit der Frage als digitale Flachpfeife? Zeigt überhaupt irgendein Symbol dem Uninformierten an, dass hier daddeln für lau möglich ist? Ich gucke mich auf dem S-Bahn-Vorplatz um – nichts. Ich gucke mich auf dem Rathausplatz um – wieder nichts.

Da entdecke ich es, hinterm Rathaus im Durchgang zur Stadtbücherei, Magenta auf knallblauem Verteilerkasten. „Wedel Net – Hotspot“. Hier bin ich richtig, los geht’s, Handy an. Unter Einstellungen ploppt der Netzwerkhinweis inmitten zahlreicher anderer Angebote auf. Ich tippe drauf und werde für die Registrierung um meine mobile Telefonnummer gebeten. Die ist so einfach, dass ich sie im Kopf hab. Per SMS soll ich dann ein Passwort erhalten, mit dem ich mich einloggen kann – Sicherheitsschleuse.

Mist, verpasst. Bevor ich reagieren konnte, ist die vierstellige Zahl, die im Kopf des Bildschirms auftauchte, wieder verschwunden. Guck ich eben im SMS-Eingang nach. Das allerdings ist albern, wie ich schnell merke. Die Chance ist vertan, ich muss nochmal ganz von vorn anfangen. Jetzt geht’s natürlich schneller und auch das mit dem Passwort klappt. Ich bin drin im Umsonst-Netz, das zeigt mir ab sofort das Strahlensymbol oben in der Symbolleiste.

Jetzt will ich wissen, was alles geht: zehn Fotos per Whatsapp verschicken, kein Problem. Fotos per Mail verschicken, in Originalgröße, auch kein Problem. Sogar der Tatort, den ich mir aus Youtube raussuche, geht sofort los. Mit der richtigen Bank im Rücken kann man hier wirklich stundenlang und an frischer Luft im Internet surfen. Allerdings darf man nicht kurz mal einen Kaffee kaufen gehen. Dann reißt die Verbindung sofort ab. Und auch um die Post herrum werde ich aus dem Netz geschmissen. Mir fällt ein, dass dort auch mein Autoradio immer spackt. Wieder rein komme ich dann aber ohne Registrierung.