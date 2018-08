Strandbad-Analyse bislang einzigartig

Vorgaben für neue Schadstoff-Untersuchung stehen fest / Verwaltung: Kinder sollen keinen Sand und Schlick in den Mund nehmen

von Oliver Gabriel

17. August 2018, 16:00 Uhr

Die Wogen um die Schadstoffanalyse von Schlick und Sand im Wedeler Strandband scheinen sich geglättet zu haben – zumindest was das Verhältnis zwischen Stadt und Kreis angeht. Nach Gesprächen mit Vertretern der Wedeler Verwaltung und möglichen Gutachtern hat der gesundheitliche Umweltschutz des Kreises jetzt die Vorgaben für ein Bodengutachten festgelegt. Dies teilte die Stadt in einer gestern veröffentlichten Presseerklärung mit. Auf Basis der Vorgaben will Wedel nun schnellstmöglich ein Angebot für ein neues Gutachten einholen und der Politik zur Entscheidung vorlegen. Bis die Ergebnisse feststehen, bittet die Verwaltung Eltern darauf zu achten, dass Kinder keinen Sand oder Schlick in den Mund nehmen und essen.

Von einer möglichen Strandsperrung, die noch im Juli als mögliche Konsequenz einer angeschobenen Untersuchung oder eines Schadstoffnachweises im Raum stand, war gestern dagegen nicht mehr die Rede. Wie berichtet hatte der Kreis seinerzeit erbost auf die späte Information über die bereits laufenden Analysen reagiert und Fragen nach Konsequenzen einer möglichen Kontamination wie etwa Sperrungen offen gelassen. Der gesundheitliche Umweltschutz des Kreises hatte auch das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) eingeschaltet. Gemeinsam habe man schließlich die PArameter für eine neue Analyse ausgearbeitet, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt, die zudem noch einmal betont, dass es sich um kein alltägliches Prozedere handelt. „Es wären die erste Untersuchungen dieser Art an der Elbe in Schleswig Holstein“, so Stadtsprecher Sven Kamin.

Angestoßen wurden sie von Wedels Grünen, die nach den massiven Sandabträgen im Strandbad eine Analyse des freigelegten Schutts und Schlicks auf elbetypische Giftstoffe wie DDT oder Hexachlorbenzol gefordert hatten. Eben diese Stoffe waren bei einer daraufhin in Auftrag gegebenen Untersuchung nicht betrachtet worden (wir berichteten).

Dies soll mit dem neuen Verfahren nachgeholt werden. Laut Kamin werden der Strand sowie der Tidebereich, der bei Ebbe lange und der, der kurz trocken fällt, untersucht. In sieben Abschnitten wird jeweils eine Mischprobe bis in einer Tiefe von 35 Zentimetern genommen. Zwei weitere Mischproben, aus dem lange trockenfallenden Tidebereich und dem Strand sollen zusätzlich auf elbebtypische Dioxine und Furane untersucht werden, heißt es weiter seitens der Stadt. Grundlage für die Unbedenklichkeitsprüfung sollen die Grenzwerte für Kinderspielflächen aus der Bodenschutzverordnung sein.

Der Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschuss soll als Fachgremium schnellstmöglich eine Beschlussvorlage mit einem entsprechenden Analyseangebot vorgelegt bekommen, so die Verwaltung, die allerdings bereits warnt: „Für das Einbringen der Vorlage in die nächste Ausschusssitzung am 6. September dürfte die Zeit knapp werden.“ Ursprünglich wollten die Grünen die Untersuchung bereits vor Beginn der Strandsaison abgeschlossen wissen.