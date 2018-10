Stimmungsvolles Oktoberfest

CSU-Parteivorsitzende Horst Seehofer schickt Grußwort nach Hetlinger CDU / 350 Besucher feiern auf dem Obsthof Schuldt

von shz.de

22. Oktober 2018, 16:00 Uhr

„Es freut mich, dass ich heute feststellen kann: Die CDU Hetlingen weiß, wie es geht zu feiern. Ich wünsche Ihnen allen ein rauschendes Fest und einen kulinarischen Hochgenuss bei den servierten bayerischen Köstlichkeiten.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexandré Thomsen verlas am Sonnabend vor dem Fassanstich das besondere Grußwort beim zweiten Oktoberfest der Hetlinger CDU. Dieses hatte ihn am Freitag aus München erreicht – unterzeichnet vom CSU-Parteivorsitzenden und Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat.

„Ich habe einfach mal in München angefragt“, berichtete Thomsen. Vom bayerischen Ministerpräsidenten Mar kus Söder (CSU) gab es eine Absage. „Es gibt wohl eine Absprache, dass Ministerpräsidenten nur Grußworte in ihrem Bundesland schreiben. Also habe ich bei der CSU-Zentrale angefragt“, sagte der Fraktionschef. Trotz Wahldebakel und Personaldebatten fand Seehofer Zeit für das Grußwort. So viel Applaus wie von den 350 Besuchern auf dem Obsthof Schuldt ist dem CSU-Politiker selten gewiss.

„Eigentlich sollte das Fest im September stattfinden, aber wir wollten München nicht die Show stehlen“, sagte Jens Körner, Vorsitzender der Hetlinger CDU, in seiner Begrüßung. Er danke den etwa 30 Helfern, die tatkräftig bei Auf- und Abbau, Ausschank und vielem mehr unterstützten. „Ohne diese wäre so eine Veranstaltung gar nicht möglich“, sagte der Parteichef. Bevor er zum Fassanstich schritt – bei mehr als zehn Schlägen hörten die Besucher auf, mitzuzählen – hatten er, Thomasen, Jörg Mey und Ekkehart Voß noch eine Überraschung. Als „CDU-Oktoberfest-Band“ spielten sie „Gruß aus Kiel“, das „Steigerlied“ und die „Amselpolka“, die heimliche Hetlinger Hymne.

„Die Idee zum Oktoberfest zum 70. Geburtstag der Hetlinger CDU ist aus einer Bierlaune entstanden, ebenso wie diese musikalische Zusammensetzung“, sagte Körner. „Wir wollen das Oktoberfest hier im Dorf etablieren“, ergänzte Thomsen. Allerdings wohl im Zweijahresrhythmus. „Das ist schon eine Menge Arbeit. Mein Traum wäre aber mal ein Festzelt mit 1000 Besuchern hier im Dorf. Daran arbeiten wir dann mal.“