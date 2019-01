Stimmungsvolle „Burns Night“

Der schottische Abend avanciert zum Kult-Treffen des Haseldorfer Kulturvereins

29. Januar 2019

Schottisches Flair in Haseldorf – vom Dudelsack über schottische Lieder, Sitten, Akzente, Menü und Whisky bis hin zum Kilt. Wer sich so viel Authentizität in der Marsch nicht vorstellen kann, muss einmal beim traditionellen Burns Supper in der historischen Bandreißerkate dabei gewesen sein. Der Kulturverein Haseldorfer Marsch unter dem Vorsitz von Thomas Herion hatte am Wochenende zum zweiten Mal zur opulenten Geburtstagsfeier zu Ehren des schottischen Dichters Robert Burns (1759-1796) eingeladen.

55 Gäste konnte das Vereins-Team in der Bandreißerkate begrüßen und ihnen ihre Plätze an der festlich geschmückten Tafel zuweisen. Bereits am Eingang wurden die Besucher von Herion im zünftigen schwarzen Kilt, Kniestrümpfen und Bluse der schottischen Jakobiten empfangen. Die Kleidung ist eine Hommage an Burns, der für die französische Revolution entflammt war. Das war aber bei weitem nicht die einzige Ehrung, die dem in ganz Schottland verehrten Nationaldichter Burns bei diesem Abend zugute kam. Das Fest mit vielen Lobliedern auf den Dichter, die Frauen und Schottland beruht auf einer langen Tradition, denn das erste Burns Supper wurde bereits 1801 von den Freunden des Dichters das erste Mal veranstaltet und wird seither in jedem Jahr überall auf der Welt von Schotten gefeiert.

Eröffnet wurde die Burns Night mit Klängen von Hans Grothusen auf der Great Highland Backpipe. Ein weiteres musikalisches Highlight war die schöne Stimme von Petra Begas mit berührenden schottischen Weisen, am Piano einfühlsam begleitet von Michael Horn-Antoni. Der unterstützte die Gäste auch bei einigen Liedern, wie der inoffiziellen Nationalhymne „The Flower of Scotland“.

Herion trug Gedichte von Burns auf Schottisch vor, im Deutschen von Andreas-Michael Petersen. Vize-Vorsitzende Lena Krohn sang in ihrer Rede auf englisch ein Loblied auf die Männer, übersetzt von Nicola Herion. Das Supper mit der schottischen Spezialität „Haggis with neeps and tatties “ war der Höhepunkt. Der Haggis, ähnlich wie Grützwurst oder Pfälzer Saumagen, kam direkt aus Schottland, das Kartoffelpüree und die Steckrüben hatte Jan Lienau vom Haselauer Landhaus zubereitet. Maria Westphal zauberte das Dessert. Die Gäste im „Pub“ waren am Ende geradezu überwältigt von so viel Schottland.