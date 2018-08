Stadt Elmshorn muss wieder Holz-Überführung abreißen

von Florian Kleist

22. August 2018, 15:51 Uhr

Steindammpark, Krückaupark, Hainholz – und jetzt am Fischteich: In Elmshorn grassiert seit gut zwei Jahren der Brücken-Wahnsinn. Fünf marode Holzkonstruktionen wurden bereits abgerissen, darunter die drei Brücken im Steindammpark, die durch Alu-Konstruktionen ersetzt wurden. Kosten: mehr als 600 000 Euro. Jetzt steht fest, dass auch die Holzbrücke am Fischteich – eine Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen Langelohe und dem Regio-Klinikum – den Sicherheitsvorgaben nicht mehr genügt. Das hatte eine Überprüfung der Konstruktion ergeben, bei der große Schäden festgestellt worden waren. Die Stadt hofft, dass die Brücke in den kommenden Monaten nicht gesperrt werden muss. Die Kosten für den Neubau aus Aluminium oder Stahl werden bei zirka 400 000 Euro liegen. Die Politik segnete das Vorhaben jetzt ab. Für die kleine Brücke im Krückaupark muss die Stadt zirka 48 000 Euro bezahlen.