Sportplanung geht an den Start

Bürgerbeteiligung: 4000 Wedeler werden nach ihren Sport- und Bewegungsaktivitäten befragt / Ergebnisse gibt’s im September

von Inge Jacobshagen

11. Juni 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Bewegen Sie sich gern? Wo treiben Sie Sport? Warum sind Sie sportlich nicht aktiv? Welches Bewegungsangebot fehlt Ihnen in Wedel? Diese und viele weitere Fragen zum individuellen Sport- und Bewegungsverhalten werden ab heute 4000 per Zufall ausgewählten Wedeler Bürgern in Form eines vierseitigen Fragebogens gestellt. Konzipiert hat ihn das Institut für kommunale Sportentwicklungsplanung (INSPO) aus Potsdam im Auftrag der Stadt. Denn es geht los mit dem Sportentwicklungsplan für Wedel. Der Startschuss für das im Oktober vergangenen Jahres von der Politik beschlossene Zukunftsprojekt ist gefallen.

Vor einer effektiven Planung stehen die Wünsche und Bedürfnisse der betroffenen Menschen, die unbedingt berücksichtigt werden müssen, erläutert Michael Barsuhn, Professor für Sportmanagement und Sportentwicklung. Er hat sich für das Projekt den Stadt- und Regionalplaner Konstantin Pape mit ins Boot geholt, denn „Stadtentwicklung und Sportentwicklung müssen zusammengedacht werden, um tragfähige und innovative Lösungen zu entwickeln“, so der Professor, der bereits den Sportentwicklungsplan für Pinneberg angeschoben hat. Ganz aktuell erhebt Barsuhn zur Zeit auch in Schleswig Daten. Mit seinem Institut ist der Experte insgesamt in neun Bundesländern aktiv.

Bedarf und Bedürfniss ermitteln: Die wissenschaftliche empirische Erhebung ist existenziell wichtig für den Sportentwicklungsplan, erklärt Barsuhn, um sowohl infrastrukturelle Entwicklungsimpulse als auch eine Verbesserung der Angebots- und Organisationsstrukturen zu erreichen. Und sie ist eine große Chance für die Bürger, sich mit ihren Bedürfnissen einzubringen. „Das Herzstück eines kommunalen Sportentwicklungsplans.“ Deshalb bitten er und Bürgermeister Niels Schmidt die angeschriebenen Wedeler eindringlich, an der Fragebogenaktion teilzunehmen. „Machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, Einfluss zu nehmen“, appelliert Schmidt. „Füllen Sie den Fragebogen aus.“

Die Stichproben wurden zufällig, aber nach Altersgruppen und Geschlecht im demographischen Verhältnis der Stadt aus dem Melderegister gezogen. Auch junge Wedeler sind dabei, die jüngsten Befragten zählen zehn Jahre. Außer den 4000 Einzelpersonen werden parallel Wedels Sportvereine, Schulen und Kindertagesstätten in einer gesonderten Aktion befragt.

Die erhobenen Daten werden natürlich anonymisiert, betont der Professor. Sie gehen auch in den Datenpool ein, den Barsuhn bereits angelegt hat. So kann es zusätzlich Aufschluss über Wedel im bundesweiten Vergleich geben. Die Fragebögen sollten bis Ende Juni an die Stadt zurückgehen. Barsuhn rechnet mit einem Rucklauf von mindestens 15 Prozent. „Sport ist ein positives Thema, die Beteiligung ist eigentlich immer recht gut“, weiß der Experte. „Wir werden auf jeden Fall genug haben, um damit gut arbeiten zu können“, ist er sich sicher.

Im September sollen die Ergebnisse der prozessbegleitenden Steuerungsgruppe mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Vereinen, die Donnerstag ihre Auftaktveranstaltung hatte, präsentiert werden. Für Oktober ist eine Bestands-Bedarfs-Bilanzierung geplant. Danach gibt es Workshops, in denen die Ergebnisse noch einmal mit Bürgern, Vereinen, Schulen und Kitas diskutiert werden und fürs Frühjahr 2020 ist die Übergabe der Sportentwicklungsplanung anvisiert.

50 000 Euro sind für das Projekt eingeplant, das Land fördert mit 10 000 Euro. „Sportvereine haben eine Lobby. Die Mehrheit hat keine, denen wollen wir mit der Fragebogenaktion gerecht werden“, erläutert Fachdienstleiter Burkhard Springer und unterstützt so den Aufruf zur Beteiligung.