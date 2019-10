Sport als Klammer fürs Dorfleben

Feier im Dörpshus: Gemeinde Holm zeichnet Sportler aus

Avatar_shz von shz.de

21. Oktober 2019, 15:50 Uhr

Holm | Zum zweiten Mal ehrte die Gemeinde Holm ihre verdienten Sportler im Rahmen einer separaten Veranstaltung. „Früher war das immer ein Teil des Neujahrsempfangs“, erinnerte sich Bürgermeister Uwe Hüttner. Die von ihm 2018 eingeführte neue Regelung sei sehr gut angenommen worden. Er habe dazu aus der Bevölkerung viel Zuspruch erfahren, ergänzte der Gemeindechef.

Für hervorragende sportliche Leistungen geehrt wurden sowohl Mannschaften wie auch Einzelpersonen. Nicht alle konnten dabei sein, dennoch hatten sich weit über 60 Sportler zur Feier im Dörpshus eingefunden. Dazu kam etwa die gleiche Anzahl an Freunden und Angehörigen. Zu den Urkunden gab es jeweils einen von der Gemeinde ausgelobten Geldbetrag.

„Sport ist eine ganz große Klammer für das Leben in einem Dorf wie dem unseren“, hob der Bürgermeister in seiner Begrüßungsansprache hervor. Er dankte vor allem den vielen Ehrenamtlichen, die sich als Trainer oder Betreuer für die Sportler einsetzen.

Lange hielt sich die Versammlung mit den Formalitäten der Ehrungen nicht auf, denn von draußen drangen Appetit anregende Düfte in den Saal. Im Garten hatten Derek Bieri und Uwe Denker rechtzeitig den Grill auf Touren gebracht. Es gab verschiedene Sorten Würstchen und Frikadellen. Als Beilage lockten mehrere Arten selbst gemachter Kartoffelsalat. Getränke mit und ohne Alkohol gab es natürlich auch. Für die Kinder im Saal besonders wichtig: Es gab zum Nachtisch gleich mehrere Sorten Süßspeisen zur Auswahl. So klang die Feier im Dörpshus nach und nach und in zufriedener Harmonie aus.