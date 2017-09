Spielplätze: Rückbau oder Erhalt?

vergrößern 1 von 2 Foto: jac 1 von 2

08.Sep.2017

Dem Bildungsausschuss lag nur eine Mitteilungsvorlage über die Kosten für Rückbau beziehungsweise Erhalt der sechs von der Demontage bedrohten Spielplätze vor. Die CDU-Fraktion hatte kurzfristig trotzdem einen Antrag auf Vertagung des Themas eingereicht. Begründung von Heidi Garling, Bildungspolitische Sprecherin der CDU: eine vorbeugende Maßnahme, falls jemand auf die Idee kommen sollte, die Vorlage in einen Antrag umzuwandeln. Das stieß bei den übrigen Fraktionen auf Verwunderung.

Die Zahlen wurden dennoch intensiv diskutiert. Petra Kärgel (Grüne) zweifelte die Höhe der jährlichen Unterhaltungskosten an, die die Verwaltung für alle Anlagen angesetzt hatte: „5800 Euro, das finde ich nicht richtig.“ Bestenfalls sei die Zahl ein Durchschnittswert. Auch die veranschlagten Investitionskosten von 20 000 beziehungsweise 30 000 Euro stießen der Grünen auf: „Ich habe mich richtig ein bisschen geärgert.“ Seit fast 30 Jahren sei an den Kinderspielplätzen nichts gemacht worden, schätzte sie. Das zeige, „man kann’s auch lassen“, sie würden trotzdem genutzt. „Ich finde das traurig“, stellte sie klar. Mit oder ohne Paten: „Wir wollen alle Spielplätze erhalten“, laute die Position der Grünen. Die Betreuung der Anlagen sei ein Ehrenamt, ein „Goody“, davon könne und dürfe man die Entscheidung nicht abhängig machen.

Ausschussvorsitzender Lothar Barop (SPD) hatte zuvor den Wunsch der CDU auf Themenvertagung ausdrücklich unterstützt. Seine Begründung: Erst einmal müssten noch weitere Paten hinzugewonnen werden. Außerdem benötige die Idee, die Plätze mithilfe Freiwilliger zu beleben, eine Anlaufzeit.

Linken-Fraktionschef Detlef Murphy freute sich über den politischen Erfolg seiner Anregung, rieb sich aber auch ein wenig die Augen „in welchen Rang die Spielplatzpaten gehoben werden“. Weder das Beteiligungsverfahren, das den Eltern mit Punkten für Anlagen, die unbedingt erhalten werden sollten, die Wahl zwischen vielen Übeln aufgezwungen habe, noch diejenigen, die am lautesten protestieren, bestimmten, welcher Spielplatz bestehen bleibt. Die Entscheidung liege bei der Politik. Die im Übrigen aus einer desolaten Haushaltssituation und einem Spardiktat heraus, der Verwaltung die Streichliste in Auftrag gegeben habe. „Wir sind verantwortlich dafür. Die Verwaltung ist der von uns Getriebene. Sie löffelt die Suppe aus, die die Politik ihr eingebrockt hat“, sagte er und fügte an: „Auch die Linke will keinen Spielpatz schließen.“

Murphys Wortwahl brachte Birgit Neumann-Rystow (WSI) auf: „Wir schließen keine Spielplätze, wir bauen sie zurück.“ Die Flächen blieben für freies Spielen erhalten. Peter Heinze (FDP) stellte in Richtung Kärgel klar, dass allein in seinem jetzt zwölfjährigen politischen Engagement mindestens ein Spielgerät neu angeschafft worden sei. Zudem erinnerte er an einen Professor, der im Fachausschuss ein Referat über moderne Spielkonzepte gehalten und darin unter anderem Bewegungsfreiheit eingefordert habe. Das brachte das Thema Umgestaltung in die Diskussion ein. Die Idee von Community-Garden oder auch Urban-Gardening kam allgemein an.