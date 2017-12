Spieliothek sucht Oma und Opa

vergrößern 1 von 1 Foto: Stolzenberg 1 von 1

Es war ungewöhnlich ruhig. Anika Kinastowski hatte nur zwei kleine Gäste. „Heute ist letzter Schultag, da haben die Kinder so kurz vor Weihnachten vielleicht andere Sachen im Kopf“, fällt ihr als Erklärung ein. Normalerweise wird die Leiterin der „Spieliothek mobil“ aus Barmstedt von mindestens zehn Kindern gleichzeitig umlagert, wenn sie in Heist ihre Spiele ausbreitet.

Alle vier Wochen dockt Kinastowski in der Grundschule an, immer an einem Mittwoch von 14.30 bis 16 Uhr. Dann steht ihr leuchtend gelbes Spielmobil vor der Tür und drinnen im Werkraum können die Kinder die ganze Zeit über spielen. Oder sie leihen sich etwas aus, was sie dann bis zu acht Wochen lang kostenlos zu Hause ausprobieren dürfen. Es gibt Spielzeug für Kleine im Krabbelalter, einen Tisch voller Sachen für Vorschulkinder und daneben einen weiteren mit Angeboten für die Größeren. Schließlich wartet noch eine reichliche Auswahl von Spielen auf die ganze Familie.

An diesem Tag aber kam nur eine Mutter vorbei und übergab ihre beiden Buben in Kinastowskis Obhut, den fünfjährigen Bjarne und den anderthalb Jahre alten Mattis. Die waren nicht zum ersten Mal da, fühlten sich auch gleich zu Hause und gingen zielstrebig auf ihre Lieblingsspielzeuge los. Mattis schnappte sich einen hölzernen Bagger, den er über den Fußboden lenkte. Bjarne entschied sich für den „Kleinen Roten Traktor“, ein Spiel, das aus einer englischen Fernsehserie für Kinder entstanden ist. Kinastowski selbst hatte ihren Sohn Lion mitgebracht. Der Teenager spielte mit seiner Mutter „Looping Louie“. Dabei müssen die Mitspieler einen kleinen Flieger zu einer Schleife durch die Luft schleudern. Wer das verfehlt, verliert. Das faszinierte den kleinen Mattis so sehr, dass er dafür seinen Bagger stehen ließ.

„Ich bin hier heute nur, weil unser Bufdi an einem Fortbildungsseminar teilnimmt“, räumt Kinastowski ein. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden, in denen der Spielebus vorfährt, gibt es in Heist keine ehrenamtlichen Helfer, die mal einspringen könnten. Das bedauert die Barmstedter Leiterin auch deshalb, weil es bei den Bufdis, den Bundesfreiwilligen, regelmäßig Wechsel gibt. Für die Kinder wäre es aber besser, auch eine bekannte Bezugsperson aus dem Dorf im Raum zu haben, so ihre Erfahrung.

„Eine Oma oder ein Opa im Team haben sich anderswo bestens bewährt. Und für diese Helfer ist es auch immer eine willkommene Abwechslung“, berichtet Kinastowski. Deshalb hofft sie weiter, auch in Heist, einen oder zwei Freiwillige zu finden.