Spiel und Spaß für Kinder und Teens

Sport-Jugendkulturwoche vom 8. bis 20. Oktober in Holm

von shz.de

22. September 2018, 16:00 Uhr

Das Programm ist noch nicht mal raus, aber Anmeldungen hat Holms Jugendpfleger Sven Kahns bereits. Die Sport-Jugenkulturwoche ist bei den Kindern und Jugendlichen bekannt und beliebt. Auch für diese Herbstferien haben Kahns und seine Mitstreiter vom TSV Holm, Jugendwartin Gudrun Jabs, ihre Stellvertrerin Katharina Steenbock und Sportwart Ralf Svensson, ein vielseitiges Programm für die Zeit von Montag bis Sonnabend, 8. bis 20. Oktober, zusammengestellt.

Beim Basteln von Halloweenmasken sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Treffpunkt ist am Montag, 8. und 15. Oktober, sowie am Dienstag, 9. Oktober, um 14 Uhr das Holmer Jugendhaus Ecke Hauptstraße / Lehmweg. Mitmachen können Mädchen und Jungen ab acht Jahren. Kosten: 2 Euro, die passend mitgebracht werden sollen.



Sechs Ausflüge im Programm





Gleich sechs Ausflüge stehen auf dem Programm. Am Mittwoch, 10. Oktober, geht’s um 9 Uhr ab Parkplatz Turnhalle, Schulstraße, in den Heidepark Soltau. Mitfahren können Kinder ab sieben Jahren und Jugendliche. Kosten: 20 Euro. Donnerstag, 11. Oktober, geht’s für alle ab acht Jahren ins Kino nach Uetersen. Treffpunkt ist um 16.15 Uhr an der Bushaltestelle Holm Mitte. Am Sonnabend, 13. Oktober, können Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren mit in den Klettergarten nach Heist fahren. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr der Turnhallen-Parkplatz. Kosten: 10 Euro. Wer mag, kann hinterher mit zum Sportevent nach Pinneberg. Dort spielt das Team des VfL gegen den SC Potsdamm in der 3. Liga Nord Herren Volleyball. Ins Jumphouse Hamburg soll es für Kinder ab sieben Jahren am Donnerstag, 18. Oktober, gehen. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Hallen-Parkplatz. Kosten: 10 Euro.

Neu im Programm ist ein Ausflug in die Uetersener Schwimmhalle. Dort heißt es am Sonnabend, 20. Oktober, „Wasserball zum Ausprobieren“ mit Trainer Heino Wollbaum. Angesprochen fühlen sollen sich Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 14 Jahren. Treffpunkt ist der Hallen-Parkplatz, es kostet 1 Euro. „Ganz wichtig ist es, die Fingernägel vorher kurz zu schneiden“, betont Kahns, damit niemand im Wasser verletzt wird. Das Angebot ist eine Kooperation mit dem TSV Uetersen. „Es war schon lange mein Anliegen, etwas Neues anzubieten, und nun ist die Schwimmhalle endlich mal freigegeben“, sagte Jabs.

Die Hallenübernachtung ist für Dienstag, 16. Oktober, geplant. Sie startet um 12 Uhr und endet Mittwoch, 10 Uhr. Kosten inklusive Verpflegung: 10 Euro. Wieder mit dabei: Profi-Koch Jens Koopmann vom Haselauer Landhaus. „Er macht viel für uns“, sagt Kahns. Und Svensson schwärmt: „Er ist einfach knorke.“ Auch das Team vom SV Hörnerkirchen ist mit dem Cola-Kisten-Klettern dabei. Erstmals gibt es bei der Hallenübernachtung Bouncy Boxing mit Martin Lindner von der Wingtsun Schule Wedel und Holm. Wer mehr wissen möchte, kann sich in einem Flyer informieren, der unter andrem auch im Jugendhaus Holm ausliegt.