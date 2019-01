Sperrwerk: Stadt will die schlanke Lösung

Verwaltung empfiehlt, Forderung nach „größtmöglicher Durchfahrtshöhe“ aufzugeben

von Oliver Gabriel

19. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die Verwaltung hat sich positioniert, jetzt liegt es bei der Politik: Mit einer Beschlussvorlage zur anstehenden zweiten Phase der Sanierung des Sperrwerks Wedeler Au empfehlen Bauamt und Leitstelle Umweltschutz, die Forderung der Stadt Wedel beim Planfeststellungsverfahren von 1974 nach „größtmöglicher Durchfahrtshöhe“, die weiter Bestand hat, zurückzunehmen. Damit wäre der Weg frei für die finanziell und baulich schlankere Sperrwerksvariante – und zugleich der Weg versperrt für größere Schiffe.

Wie berichtet hatten Vertreter des Landesbetriebs Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz sowie des Ingenieurbüros Mohn eine Hubtorlösung mit neuem Betriebsgebäude als Vorzugsvariante für den fälligen Ersatz der abgängigen Holz-Stemmtore vorgestellt. Und dabei zugleich verdeutlicht, dass ein Bestehen Wedels auf der aktuellen Durchfahrthöhe von 6,50 Metern Mehrkosten im Millionenbereich sowie einen deutlich massiveren Gebäudekörper auf dem Deich bedeuten würde als bei der präferierten Lösung mit drei Metern Höhe.

Die CDU hatte darauf im Bauausschuss mehr Informationen gefordert. Die liefert die Verwaltung indes nur zum Teil. Die gestellte Frage nach den tatsächlichen Mehrkosten, die zwar das Land trägt, damit jedoch auch über Steuergelder gedeckt werden müssen, bleibt in der Vorlage weiter offen. Die Vorzugsvariante sei wirtschaftlich die günstigste und „Forderungen, die nicht mehr den derzeitigen und künftigen Entwicklungen entsprechen sind nicht darstellbar“, heißt es lediglich seitens der Stadt.

Die Empfehlungsbegründung verdeutlicht dafür noch einmal, warum das Festhalten an der alten Durchfahrtshöhe widersinnig erscheint. Der Sportboothafen, für den die Forderung erhoben worden ist, sei 2018 mangels Genehmigung abschließend geräumt worden. Die Rede ist vom Domizil des mittlerweile aufgelösten Motor-Boot-Clubs Schulau (MBCS). Die Wedeler Au gehöre heute zum Fauna-Flora-Habitat-Gebiet „Schleswig-Holsteinischen Elbästuar und angrenzende Flächen“ und jede Infrastruktur- und bauliche Einrichtung sei aktuell und künftig nicht mehr zulässig, präzisiert die Verwaltung eine erste Einschätzung im Ausschuss.



Keine Kollision mit Brückenerneuerung





Als ein Gewässer zweiter Ordnung sei ein Befahren mit motorisierten Booten nur mit Genehmigung der Unteren Wasserbehörde erlaubt. „Eine geringere Durchfahrtshöhe von zirka drei Metern ermöglicht immer noch ein Durchkommen, und im Katastrophenfall auf der Wedeler Au und Hetlinger Binnenelbe könnte auch zusätzlich landseitig geholfen werden“, schreibt die Verwaltung.

Der Beschlussvorschlag enthält zudem einen Zeitplan, nach dem die Sperrwerkssanierung nicht erneut mit einem anderen ausstehenden Sanierungsfall kollidiert, der unmittelbar damit zusammenhängt: Die Erneuerung der Brücke über die Hetlinger Binnenelbe im Zuge des Langen Damms. Wie berichtet hatte bereits 2016 ein Gutachter aufgrund der Beschaffenheit des Betons vor der Gefahr eines Einsturzes ohne vorherige Anzeichen gewarnt.

Ein Ersatzbau musste jedoch zunächst in die Warteschleife, da während der Bauarbeiten Fährmannssand und die Vogelstation nur noch für Anlieger und über den Deichverteidigungsweg zu erreichen sind. Dort wiederum behinderte seinerzeit die 2017 abgeschlossene erste Phase der Sperrwerkssanierung ein Durchkommen. Für 2018 gab es keine Angebote auf die Ausschreibung, so dass Wedel den Brückenersatz weiter vor der Brust hat – und dazu freie Durchfahrt am Sperrwerk benötigt.

Wie die Stadt jetzt mitteilt, soll die Ausschreibung für die Hubtore im Frühjahr / Sommer 2019 erfolgen und die Bauteile einschließlich Gebäude bis zum dritten Quartal 2020 vorgefertigt werden. Die Installation soll dann binnen zehn Wochen 2020 außerhalb der Sturmflutzeiten – also Herbst und Winter – erfolgen. Gerade diese Monate will die Stadt dagegen für die Brückenerneuerung nutzen, um Belastungen durch Besucherausfälle für Vogelstation und Fährmannssand so gering wie möglich zu halten.