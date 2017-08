Nach neuen Attacken in Wedel : Sparkasse warnt vor Mail-Betrug

vergrößern 1 von 2 Foto: wst 1 von 2

Wedel | Schattenseiten der digitalen Welt: Betrüger nutzen Kundennamen der Stadtsparkasse Wedel und verschicken Mails mit falschen Angaben. „Sparkasse: Deaktivierung Ihres Kontos“, so heißt es in der Betreffzeile bei einer aktuellen Mailing-Masche. Es folgt ein seriös wirkendes Anschreiben mit Vor- und Nachnamen und der Hinweis, dass Überweisungen und Kreditkartenzahlungen deaktiviert wurden. „Diese Maßnahme tritt in der Regel nach Unregelmäßigkeiten oder längeren Inaktivitätszeiten ein“, heißt es weiter in der Mail mit Sparkassen-Logo und einem Link-Button, wie ihn das Geldinstitut tatsächlich auf ihrer Homepage etwa für Terminvereinbarungen verwendet. „Jetzt durchführen“ steht dort in Weiß auf rotem Grund. Diesen Button solle der Adressat nutzen, um sich mittels Verifizierung „von sämtlichen Einschränkungen zu befreien“, so die Nachricht, die als Ansprechpartner einen Christian Weber nennt.

Die Stadtsparkasse selbst warnt dringend vor der Nutzung solcher Links. „Auf keinen Fall sollten irgendwelche Daten eingegeben werden“, sagte Institutssprecher Carsten Dürkob gestern auf Anfrage unserer Zeitung. In aller Regel würden Nutzer auf eine gefälschte Seite gelotst, die täuschend echt aussehe. Dürkob rät, niemals solchen Links zu folgen, zumal die Sparkasse keine solchen Mails versenden würde. Im Zweifel solle der angeschriebene Kunde immer erstmal anrufen und sich rückversichern.

Der aktuelle Betrugsversuch – er ist nur einer von vielen. Leider habe man immer mehr damit zu tun, so Dürkob. „Und es ist auch für uns fast unmöglich, alle Formen zu kennen.“ Der Stadtsparkassen-Sprecher mahnt generell zur Vorsicht. Das Wedeler Unternehmen listet auf seiner Internetseite zudem im „Service-Center“ unter der Rubrik Sicherheit im Internet Tipps und aktuelle Sicherheitswarnungen auf. Die zeigen: Auch per Telefon oder über soziale Medien sind die Betrüger aktiv.

von Oliver Gabriel

erstellt am 23.Aug.2017 | 16:00 Uhr