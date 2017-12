Sparkasse: Absage an den Böckler-Platz

von Oliver Gabriel

erstellt am 08.Dez.2017 | 16:00 Uhr

Die Filiale Doppeleiche ist dicht – und nun? Nach der Schließung der Stadtsparkassen-Niederlassung am Ende der Bahnhofstraße kocht die Standortfrage für einen Geldautomaten wieder hoch. Es waren die Grünen, die das Thema im Rat erneut auf den Tisch brachten. Wann und wo denn ein Ersatz geplant sei, wollte Ratsherr Thomas Grabau wissen. Beides stehe noch nicht fest, sagte Bürgermeister Niels Schmidt. Und merkte an, dass nur rund 250 Meter von der Doppeleiche entfernt bei der Hamburger Sparkasse die Möglichkeit bestünde, zu gleichen Konditionen wie bei der Stadtsparkasse Geld aus dem Automaten zu ziehen.

Ein Automat sei als Ersatz für die Filiale Doppeleiche verbindlich zugesagt worden, insistierte Grünen-Fraktionschef Olaf Wuttke. Wenn sich nun abzeichne, dass er möglicherweise gar nicht komme, fühle er sich „über den Tisch gezogen“. SPD und FDP erinnerten wie die Grünen zudem daran, dass Teile der Politik den Standort Hans-Böckler-Platz favorisieren würden.

Die Absicht, Ersatz zu schaffen, bestehe nach wie vor, so Schmidt. Die Sparkasse habe dabei allerdings nicht den Böckler-Platz, sondern den neu gestalteten Hafen im Blick. Der Verwaltungschef sagte jedoch zu, aus dem Rat zur Sparkasse mitzunehmen, dass auch der Standort Hans-Böckler-Platz nochmals geprüft werden solle.

Heute tagt der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse. Und bislang war das Thema Automaten-Standort nicht auf der Tagesordnung, so Sparkassen-Vorstandschef Marc Cybulski auf Tageblatt-Anfrage. Der Böckler-Platz sei als Standort zu wenig frequentiert, von Kunden wie auch von Nicht-Kunden, so Cybulski. Die Sparkasse strebe daher eine Aufstellung im Bereich des Hotelneubaus am Hafen an. Nach ersten Gesprächen gebe es positive Signale vom Investor.

Auch liefen Vorprüfungen für eine Nachnutzung des Standorts Doppeleiche. Haus und Grundstück gehören der Sparkassen. „Wir haben schon Ideen“, so Cybulski. Welche, sagte er nicht.