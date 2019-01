Spannung der Gegensätze

Heidi Garling malt gegenständlich, Hanne Kuhlmann abstrakt: „Frauen.Werk“ heißt ihre Gemeinschaftsausstellung im Rathaus

von Inge Jacobshagen

23. Januar 2019, 16:00 Uhr

„Frauen.Werk“ heißt die neue Ausstellung, die das Kulturforum Wedel ab Mittwoch, 13. Februar, in der Galerie des Rathauses zeigt. Ein Titel, der Raum für Interpretationen lässt. Und den das Kulturforum in seiner Ankündigung zupackend aktiv mit „Zwei Frauen machten sich ans Werk“ übersetzt. Die beiden Frauen, die sich an die kreative Arbeit machten sind die beiden Künstlerinnen Heidi Garling und Hanne Kuhlmann, die die Ausstellung gemeinsam gestalten.

Die Elmshornerin Kuhlmann und die Wedelerin Garling, sie ist zudem für die CDU in der Komunalpolitik aktiv, kennen sich durchs Kunsthaus in Schenefeld. Seit vielen Jahren nehmen die beiden ehemaligen Kunstlehrerinnen in der Kunstschule von Marianne Elliott-Schmidt selbst Unterricht. Immer dienstags treffen sie dort aufeinander, erzählt Kuhlmann. „Schwarz und weiß, der Himmel so weit“, hieß ein Thema, das die beiden Malerinnen diametral entgegengesetzt anpackten. „Wir hatten zwei völlig unterschiedliche Darstellungsweisen zum selben Thema“ berichtet Kuhlmann. Das war spannend. Und das brachte sie auf die Idee, wie reizvoll es sein könnte, einmal zusammen auszustellen.

Garling arbeitet spontan und intuitiv, mit schnellem Pinselstrich, gegenständlich, aber inhaltlich reduziert und mit kräftigem Farbauftrag. Ihre Themen sind Landschaften und Stillleben. Besonders aber Frauen, immer wieder Frauen. „Weil sie gut zu malen sind“, lautet Garlings einleuchtende Begründung. Frauen wüssten sich zu bewegen, sich zu kleiden, sich auszudrücken, sich darzustellen, sagt die Künstlerin. Zudem bewiesen sie Mut. Und sie werden oftmals unterschätzt. Gründe genug für Garling, Frauen immer wieder bildnerisch in Szene zu setzen. Von humorvoll bis exaltiert, von tiefgründig bis selbstbewusst reichen dabei die Ausdrucksweisen.

Kuhlmann hingegen beschäftigt sich mit abstrakten Formen und Flächen. Anlass für eine Bildidee sind ihr ein optischer Eindruck, den sie aufschnappt, oder eine Inspiration. Sie experimentiert mit unterschiedlichen Materialien, die verschiedene Arbeitsmittel und Techniken einfordern. Die Bilder entwickeln sich in handwerklicher Sorgfalt. Den Schwerpunkt legt Kuhlmann häufig aufs Grafische in ansprechender Farbigkeit. Linien und Flächen, Farben und Kontraste finden in einem spannenden Arbeitsprozess zueinander.

„Jeder bringt so um die 30 Bilder mit“, erläutert Kuhlmann die Herangehensweise der beiden Malerinnen an die Gemeinschaftsschau in Wedel. Beider Werke seien vom Format her nicht sehr groß. Dann wird unter der Prämisse größtmöglicher Dynamik und Spannung gehängt.

Die öffentliche Vernissage beginnt um 19.30 Uhr. Garling und Kuhlmann werden die Einführung selbst übernehmen und über ihre Arbeiten sprechen.