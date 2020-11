„Spannend fand ich das Modeln nie“

Bloggerin und Schauspielerin Yasmina Filali über Äußerlichkeiten, den holprigen Liebesstart mit ihrem Mann Thomas Helmer und ihre Kindheit im Heim

06. November 2020, 13:14 Uhr

Gut gelaunt im sportlich-lässigen Outfit kommt Yasmina Filali auf dem E-Scooter angerollert, als wir uns in Eppendorf, ihrem Heimat-Stadtteil, treffen. Nach der Stunde Sport, die sie wie fast jeden Tag schon hinter sich hat, kommt ein Lunch genau richtig. Dabei steht sie Barbara Glosemeyer für ein Gespräch zur Verfügung. Ein unterhaltsames und interessantes Gespräch über das Modeln, ihre Familie, über die Herausforderungen des Älterwerdens und den verhassten Sport.

Sie sind Schauspielerin, Beautyqueen mit eigenem Blog und Mama, so beschreiben Sie selbst auf Ihrem Blog. Was sind Sie gerade am meisten?

Das kann ich gar nicht so richtig beantworten, weil ich glaube, dass ich nicht eins mehr bin als das andere. Aber ich investiere die meiste Zeit in meine Kinder, weil mein Herz so sehr an diesen beiden Wesen hängt und ich immer mit einem halben Ohr und meinem Herzen bei meinen Kindern bin – egal was ich in meinem Leben mache. Aber ich habe in diesem Jahr auch sehr viel Arbeit in diesen Blog gesteckt.



Sie haben schon mit 14 Jahren begonnen zu modeln. Könnten Sie diesen Beruf Ihrer zwölfjährigen Tochter noch empfehlen?

Nein, und ich hätte ihn mir damals auch selbst nicht empfohlen. Ich habe damals einfach aus der Not eine Tugend gemacht. Ich bin ja im Heim aufgewachsen und hatte damals gar kein Geld. Der Model-Job war einfach eine Möglichkeit, zehnmal so viel Geld zu verdienen, wie ich in einem Jahr an Taschengeld im Heim bekommen habe. Aber toll oder spannend fand ich das Modeln nicht, und zwar vom ersten bis zum letzten Tag nicht. Aber es war für den Otto-Katalog, insofern also auch ehrenwert, und eben leicht verdientes Geld.



Und wie kam es, dass Sie im Heim aufgewachsen sind?

Meine Eltern, meine Mutter ist Marokkanerin und mein Papa Ostfriese, haben sich sehr früh getrennt und meine Mutter war dann mit mir allein in Hamburg, also wirklich allein, ohne irgendjemanden aus der Familie in Deutschland. Meine Mutter ist dann leider an Depressionen erkrankt und deshalb bin ich mit zehneinhalb ins Heim gekommen und dort geblieben, bis ich 18 war.



Und warum würden Sie den Model-Job nicht empfehlen und fanden ihn schon immer blöd?

Ich glaube, dass der Model-Job das Schlechteste in heranwachsenden Mädchen hervorruft, nämlich Neid, nur aufs Äußere zu achten, ständig sich über sein Gewicht Gedanken machen und so weiter.



Sieht Ihre Tochter das auch so?

Ja, weil ich meine Tochter schon ganz früh dazu erzogen habe, dass Aussehen absolut gar nichts bedeutet. Sie weiß, dass ich morgens aussehen kann wie aus der Tonne gezogen und es eine kleine Lüge ist, wenn ich mich schminke und davon ein Foto auf Instagram stelle. Und ich möchte auch, dass sie das so wahrnimmt und weiß, dass es nichts Erstrebenswertes ist, tausend Likes für etwas zu bekommen, was eine kleine Lüge ist.



Hat Corona den Alltag zuhause verändert?

Man mag das ja gar nicht laut sagen, aber Corona hat unser Familienleben extrem bereichert. Wir als Familie hatten eine super Zeit. Wir haben uns, glaube ich, viel Mühe gegeben mit der Erziehung unserer Kinder und das hat sich ausgezahlt in den vergangenen Monaten, weil sie einfach wahnsinnig angenehme Personen sind. Das Homeschooling an sich war für meinen zehnjährigen Sohn allerdings nichts, meine Tochter hat es ganz toll gemeistert.



Was möchten Sie Ihren Kindern mit auf den Weg geben für ihr Leben?

Ich finde, dass meine Kinder heute schon mit zehn und zwölf so vieles besser machen sind als ich damals. Wichtig ist mir, dass sie soziale Menschen sind, dass sie empathisch sind und wissen, dass es nicht nur um sie im Leben geht. Ich habe meine Tochter zum Beispiel letztes Jahr mitgenommen zu einer Benefizveranstaltung in der Fischauktionshalle, wo unter anderem ich für Obdachlose gekellnert habe. Sie hat die vollen fünf Stunden mitgearbeitet. Da sind wir zum Schluss mit Obdachlosen ins Gespräch gekommen. Das war für meine Tochter total interessant, weil sie gesehen hat, welche persönlichen Schicksale dahinter stehen. So etwas finde ich wichtig.



Sie selbst sind Tochter einer Marokkanerin und eines Ostfriesen. Klingt nach zwei sehr verschiedenen Welten. Was sind Sie eher?

Meine Mutter ist der größte Fan Deutschlands seit sie hier ist. Sie spricht das reinste Hochdeutsch, hat Germanistik studiert, sie liebt alles an Deutschland, natürlich besonders die Gedankenfreiheit und die Gleichberechtigung von Frauen. Diese Liebe zu Deutschland hat meine Mutter mir vermittelt und eine besondere Warmherzigkeit im Umgang miteinander, die vielleicht eher arabisch ist. Meinem Vater, der Politikwissenschaftler ist und ein zweiter Peter Scholl-Latour werden wollte, war es immer wichtig, dass ich mich für Politik interessiere.



Neben Ihrem Beruf als Schauspielerin und Bloggerin sind Sie auch Kicker-Gattin, seit 2005 sind Sie mit Thomas Helmer verheiratet. Wie haben Sie sich kennengelernt?

Wir sind 20 Jahre zusammen und als wir uns kennengelernt haben, hat er gar nicht mehr gespielt. Insofern bin ich keine richtige Kicker-Gattin, sondern von Anfang an Moderatoren-Gattin. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, zu der uns eine Agentur gemeinsam geschickt hat.



Und was hat Ihnen an ihm spontan gefallen?

Anfangs hat mir gar nichts an ihm gefallen, ich fand ihn überheblich und blasiert, er war überhaupt nicht mein Typus Mann und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mich für ihn erwärmen konnte. Wir kamen aus unterschiedlichen Welten: Er war es gewohnt, einen Raum zu betreten und alle klatschen und wenn er in ein Stadion eingelaufen ist, haben 80 000 seinen Namen gerufen. Ich bin im Heim aufgewachsen und stehe eher auf natürliche Leute mit Bodenhaftung. Es hat schon eine Zeit lang gedauert, bis ich verstanden habe, dass die Fassade des Fußballers nicht das ist, was ihn ausmacht, sondern er genau das hat, was ich an einem Menschen toll finde. Am Ende des Tages kommt er auch aus einfachen Verhältnissen und hat sehr viel gearbeitet, um sein eigenes Geld zu verdienen.



Das heißt, Sie mussten nie mit zu einem Spiel ins Stadion?

Nein, aber mein Mann hat mich einmal mitgenommen, da waren wir schon verheiratet. Das war das erste und einzige Mal. Es war ein Champions-League-Finale – das wurde mir gesagt, ich hatte keine Ahnung – und ich habe ein Buch gelesen. Thomas hat daraufhin gesagt: Wenn ich das noch mal mache, würde er sich von mir scheiden lassen. Mich interessiert Fußball nicht und ich dachte, ein Buch zu lesen wäre kein Problem. Aber es war für ihn wirklich ein großes Problem. Seitdem ist das geklärt, ich muss nicht mehr mit zum Fußball.



Ihr Mann moderiert jeden Sonntag von 11 bis 13 Uhr in München den Doppelpass auf Sport 1. Heißt das, dass Sie nie Wochenende zusammen haben?

Ja. Für mich ist es ok, für die Kinder ist es doof, weil sie die ganze Woche in der Schule sind und am Wochenende, wenn sie was von ihm haben könnten, ist er weg. Ich glaube, dass die Kinder sich das anders wünschen. Aber von Montag bis Freitag sehen wir uns dafür jeden Tag.



Sie leben gemeinsam in Eppendorf. Was gefällt Ihnen an der Stadt, was sollte verbessert werden?

Die Mieten sind mittlerweile absurd geworden. Meine Freundin sucht gerade mit zwei Kindern eine Wohnung und hat gerade eine Absage bekommen mit der schriftlichen Begründung: „Sie werden Verständnis dafür haben, dass Sie als Mutter mit zwei Kindern nicht gerade oberste Priorität für einen Vermieter sind“. Das empfinde ich als Diskriminierung. Was ich mag an Hamburg, ist das Understatement der Hamburger und das Stadtbild, ich liebe Hamburg.



Könnten Sie sich vorstellen, woanders zu leben?

Dauerhaft würde ich Deutschland nicht verlassen wollen. Aber ich könnte mir vorstellen, die langen Wintermonate in wärmeren Gefilden zu verbringen. Davon müsste ich meinen Mann aber noch überzeugen, der ist nicht so der Globetrotter.



Sie engagieren sich für verschiedene soziale Projekte. Was liegt Ihnen besonders am Herzen?

Besonders am Herzen liegt mir das Kinderhospiz Sternenbrücke, da bin ich auch „Gründungsmitglied“, aber auch der Verein Dunkelziffer gegen sexuellen Missbrauch und „Kicken mit Herz“, wo ich Schirmherrin bin.



Woran arbeiten Sie gerade? Gibt es ein neues Projekt?

Ich habe gerade einen Kinofilm in Schweden gedreht: „Fünf Finger sind eine Faust“, ein Roadmovie unter anderem mit Katja Riemann. Der Film soll nächstes Jahr zur Berlinale in die Kinos kommen, aber wer weiß das im Moment schon.



Worum geht es in dem Film?

Fünf Freunde von früher treffen sich in Schweden wieder, weil einer aus ihrer Clique gestorben ist und auf dem Weg dahin gabeln sie einen Flüchtling auf. Das ist lustig, aber auch sehr schwarzer Humor, ein bisschen so wie die französischen Kinofilme à la „Monsieur Claude und seine Töchter“.



Welchen Traum würden Sie sich gerne erfüllen?

Ich habe nie Fünf-Jahres-Pläne gemacht, wie die Amerikaner das tun. Aber ich möchte wirklich gern noch mehr reisen. Es gibt viele Orte auf meiner Liste, die ich noch gern sehen möchte. Ansonsten ist mein größter Wunsch, auch wenn es nicht für eine Schlagzeile taugt: Dass meine Kinder gesund und glücklich bleiben.