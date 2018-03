Solarmodule für kreative Köpfe

Die Wedeler Firma Solarnova fertigt alternative Photovoltaik-Elemente für die individuelle Fassadengestaltung

20. März 2018

Der Raum im Technicon, der den Entwicklungen in der Solartechnik in Wedel gewidmet ist, zeigt nicht nur ein Modell des großen Hubbelschen Sonnensegels und einen Prototypen der Gochermannschen solarbetriebenen Rennwagen. Auch jede Menge besondere Solarmodule liegen dort aus. Sie sind der Wedeler Firma Solarnova zuzuordnen, die sich als erste im Norden ins Feld der Fassadensolartechnik vorwagte. Heiner von Riegen kann besonders von den Anfängen des Unternehmens äußerst spannend berichten, denn er hat Solarnova zusammen mit drei weiteren Wagemutigen gegründet.

Von Riegen fing 1981 in der Wedeler AEG-Telefunken Solartechnik in der Entwicklung von terrestrischen Solarmodulen an. Damals gab es die Orbitalen, die sich mit Sonnenenergiegewinnung im Weltraum beschäftigten. „Wir waren die anderen, die Terris“, sagt von Riegen – die, die dasgleiche ebenerdig versuchten. Mit der Übernahme 1989 durch Daimler-Benz begann für die AEG eine Umstrukturierung, die mit Ausgliederung und Zerschlagung einzelner Bereiche einherging. Die Raumfahrtaktivitäten verlagerte Daimler beispielsweise 1994 nach Ottobrunn. Zur gleichen Zeit wurde in Wedel das Gemeinschaftsunternehmen Angewandte Solarenergie (ASE) gegründet, dem allerdings der terrestrische Bereich nicht mehr angehörte. Er wurde am hiesigen Standort über die nächsten ein, zwei Jahre aufgelöst. 1996 übernahm der Energie-Riese RWE die ASE und siedelte die Firma nach Alzenau bei Aschaffenburg um. Etliche Mitarbeiter gingen mit, erläutert von Riegen. Für etliche andere bedeuteten Schließung und Umbau aber auch die Notwendigkeit, sich neu zu orientieren.

„Was hältst du davon, wenn wir uns selbstständig machen?“, fragte Kollege Alfred Reinicke den Physikingenieur von Riegen, der zuletzt im Vertrieb gearbeitet hatte und Kontakte in den Norddeutschen Raum hinein besaß. Die Geschäftsidee lautete: spezifische Solarmodule für den Fassadenbereich. Architekten sollten mit individuellen Anfertigungen in die Lage versetzt werden, eine Fassade mit zwischen zwei Glasplatten integrierten Sonnenkollektoren gestalten zu können. Das Zauberwort hieß Multifunktionalität. Die Glassolarmodule waren Wetterschutz, Isolierung und gestaltendes Element gleichzeitig – und refinanzierten mit ihrer Energiegewinnung die Fassade. „Ästhetik spielte eine große Rolle“, erklärt von Riegen.



Solarzellen in neuen Abständen und Formaten





Solarzellen zwischen Glas zu fassen war im Prinzip nichts Neues. Neu an dem Gedanken war, Abstände und Formate individuell zu setzen, damit sowohl eine Beschattung, als auch Lichtdurchlässigkeit ermöglicht werden konnte. Mit drei Technikern und einem Vollblutkaufmann ging Solarnova 1996 an den Start. Zuerst einmal mussten zwei Maschinen auf individuelle Forderungen hin völlig neu entwickelt und gebaut werden: ein Lötautomat und ein Vakuumfugeofen, der als Laminator arbeitete. Gleich der erste Auftrag nutzte diese Spezialmaschinen voll aus – und brachte die junge Mannschaft an ihre Grenzen.

Die festen Glasmarkisen, die der ADAC für eine 700 Quadratmeter große Fassade seines neuen Zentrums in Hannover Laatzen bestellte, hatte ein Auftragsvolumen von einer Million D-Mark. „Funktioniert der Prozess?“ und „Kriegen wir das im zeitlichen Rahmen hin?“, seien dabei die zwei Kernfragen gewesen, erzählt von Riegen. Ein Fassadenteil wog 180 Kilo und war 3,6 Quadratmeter groß. Alle Mann mussten ran, auch die Ehefrauen, um die 17 Millimeter dicken Gläser vor und nach dem Ofen von Hand zu putzen. Dann die Logistik-Frage, wie sie transportiert werden sollten. Ein offener Container auf einem LKW war die Lösung. „Das war abenteuerlich“, erinnert sich von Riegen und lacht. Doch es klappte. Auch gestalterisch so anspruchsvolle Aufgaben wie Solarzellen, die strahlenförmig auf einen Mittelpunkt zulaufen, konnten gelöst werden. „Die Trapeze waren alle Unikate“, erinnert sich von Riegen. Der Mitbegründer schied 2017 aus der Firma aus. „Weil ich Lust auf etwas Neues hatte.“ Er gründete ein eigenes Ingenieurbüro.