Soko nimmt zwei Wohnungseinbrecher fest

von René Erdbrügger

erstellt am 04.Dez.2017 | 15:11 Uhr

Die Soko Wohnung der Kriminalpolizei Pinneberg hat am Freitag in Halstenbek zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen. Wie die Polizei gestern berichtete, waren die Täter am vergangenen Dienstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Inhaber befanden sich im Urlaub. Die Diebe kletterten zuvor auf das Hausdach, entnahmen zwei Dachpfannen, warfen ein Fenster auf Erdgeschossebene mit einem Stein ein und hebelten ein weiteres Fenster im Parterrebereich auf. Aus dem Haus entwendeten sie diverse Schmuck- und Wertgegenstände, Fahrzeugschlüssel sowie die kürzlich gekauften Weihnachtsgeschenken der Inhaber. Aufgrund von Erkenntnissen aus anderen Ermittlungsmaßnahmen kamen die Ermittler dem Einbrecherduo auf die Spur. Im Fokus stand eine Wohnung in Halstenbek. Am Freitagmorgen durchsuchten die Ermittler dann die Unterkunft der Beschuldigten und stellten hierbei Einbruchsgegenstände auch aus anderen Taten sicher. Die Ermittler nahmen die beiden Täter fest. Bei denen handelt es sich um einen 20-jährigen Moldawier und einen 21-jährigen Rumänen moldawischer Herkunft. Beide räumten die Taten ein. Die Beschuldigten wurden in Schleswig-Holsteiner Justizvollzugsanstalten eingeliefert.