Sodom und Gomorrha im Stall

Der Haseldorfer Rinderstall wird im Sommer zum Kultur-Treffpunkt nicht nur für Musikliebhaber / Speeldeel gastiert am 11. August

von shz.de

05. Juli 2019, 16:00 Uhr

Haseldorf | Auf diesen Termin freuen sich die Mitglieder der Elmshorner Speeldeel schon jetzt wie Bolle: Am Sonntag, 11. August, um 15 Uhr werden sie sich auf der Bühne im Haseldorfer Rinderstall die Seele aus dem Leib spielen. Der Rinderstall, in dem noch die Bestuhlung und die Bühne vom Schleswig-Holstein Musik Festival stehen, passt einfach wie die Faust auf das Auge zum plattdeutschen Theater und der so bodenständige und gastfreundliche Hausherr Udo Prinz von Schoenaich-Carolath-Schilden stellt das reetgedeckte Gebäude seinen Plattdütschen und deren Fans aus schöner Tradition gern zur Verfügung.

Die Speeldeel hat sogar noch mehr großzügige Unterstützer: So begeistern sich die Vorstandsmitglieder Torsten Wölm und Sönke Hahn von der Raiffeisenbank Elbmarsch für die Aufführung im stilvollen Ambiente und sponsern das Theatererlebnis mit einer Summe, die sie diskret nicht nennen wollen. Kunden der Raiffeisenbank Elbmarsch bekommen eine Eintrittskarte sogar umsonst. Andere Interessierte können sie ab sofort erwerben. „Jümmer wedder nachts Klock veer“ heißt der unterhaltsame Schwank, den die Speeldeel im Januar und Februar dieses Jahres schon in manchem Ort der Region gezeigt hat. „Da herrscht Sodom und Gomorrha in der Kleinstadt nahe Hamburg“, berichtet die neue Speeldeel-Geschäftsführerin Susanne Fleischer und die Vorsitzende Jutta Wendland ergänzt, dass das Stück ganz aktuell und zeitbezogen ist und dieses Mal nicht aus dem vergangenen Jahrhundert stammt. Die Komödie in drei Akten stammt aus der Feder von Rolf Sperling, Stefan Bermüller und Jan Harrjes, der auch die Übersetzung ins Plattdeutsche übernahm. Mitwirkende sind Thomas und Liselotte Lindemann, Tanja Bruns, Heinz-Willy Schmidt, Frank, Susanne und Tina Bremer, Ingolf Cronjäger, Ingrid Wöbcke, Susanne Fleischer, Herbert Hübsch, Christian Hinsch, Jutta Wendland und Fiona Ennulat.

Abgerundet wird die Aufführung von den „Jungen Platten“ wie zum Beispiel Finn Beutler und Noah Lüchau, die in ihren blauen Buscherumps, den unverwüstlichen Fischerhemden, und den roten Halstüchern, köstliche Döntjes erzählen, die jedes Mal für Begeisterungsstürme und ganz viel Gelächter sorgen.