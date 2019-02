So viele Facetten hat Literatur

Stadtbücherei Wedel organisiert abwechslungsreiches Programm anlässlich der ersten landesweiten Nacht der Bibliotheken

von Oliver Gabriel

05. Februar 2019, 14:43 Uhr

Schleswig-Holstein rüstet sich für die Premiere einer landesweiten Nacht der Bibliotheken, und wer Andrea Koehn und ihr Team kennt, der weiß: Es ist keine Frage ob, sondern in welcher Form die Stadtbücherei Wedel mit von der Partie sein wird. Die Antwort darauf kann die Büchereileiterin bereits gut einen Monat vor dem Termin geben: Mit einem abwechslungsreichen Programm, das bereits am Nachmittag beginnt – „damit auch die Kinder etwas davon haben“.

Nicht allein kleine Besucher können sich aber am Freitag, 15. März, auf einen Frühstart im Rosengarten 6 freuen. Wenn man schon vor der eigentlichen Nacht loslegt, dann auch richtig, so scheint die Intention von Koehn und ihren Kolleginnen zu sein. Um 15 Uhr eröffnen sie in der Bücherei einen besonderen Flohmarkt: Zum Kilo-Preis von 1 Euro kommen gelöschte Medien aus dem Bestand zum Verkauf. Ab 16 Uhr heißt es dann „Bücherbasteln für Kinder und Erwachsene“. Wie das geht, zeigt Regine Czirr-Rieckesmann, die Material, Anleitunge und Know-How im Gepäck hat und auf Unterstützung zählen kann: Elke Menzel wird speziell Erwachsenen Einblicke ins Buchbinde-Handwerk geben.

Gleich um die Ecke zieht eine, die sich mit Bücherschreiben eine große Fangemeinschaft herangezogen hat: Kari Erlhoff, Autorin der Drei-???-Reihe, wird ab 16 Uhr aus ihrem Buch „Bermuda-Dreieck“ lesen und Nachwuchs-Detektive anleiten, einen komplizierten Fall zu lösen. Wer sich lieber an der Nintendo Spielekonsole oder beim Kamishibai und Bilderbuchkino vergnügen möchte, kommt ebenfalls ab 16 Uhr auf seine Kosten. Und auch bei den Sprachpaten von Dialog in Deutsch steht an jenem besonderen Freitag Spielen auf der Tagesordnung.

Das offizielle Bühnenprogramm der Bibliotheken-Nacht, das die Stadtbücherei mit Unterstützung ihres Fördervereins auf die Beine stellt, startet dann um 18 Uhr. Und das kommt in kleinen, etwa halbstündigen Häppchen daher. Rolf Windenberg etwa präsentiert augenzwinkernd seine ganz eigene mathematisch orientierte Rechtschreibreform. Beispiele gefällig? „Oma lacht“ wird bei Windenberg zu „O * 8“, und der „Ehebruch“ folgerichtig zum „E/he“. Nach gelungener Premiere im Oktober stellen die Bibliothekarinnen Natscha Haas und Maria Petri auf vielfachen Wunsch erneut lesenswerte Neuerscheinungen vor. Zudem macht Schauspieler Ben O. Bömkes auf seiner „Ankerherz-Küstentour“ in Wedel fest. Begleitet von Akkordeon-Musik liest er wahre Geschichten von der See, dem Überlebenskampf im großen Sturm, von gefährlicher Fracht, harten Matrosen und leichten Mädchen. Die Stadtbücherei konnte zudem wieder Timm Bostelmann von der Fachhochschule Wedel gewinnen, der den 3-D-Druck mit biologisch erzeugtem Kunststoff vor Ort demonstriert und zudem einen keinen Roboter im Gepäck hat.

Das Büchereiteam gewährt den Besuchern den Abend über Blicke hinter die Kulissen und zeigt, worauf es bei Auswahl und Bestellung der Medien, bei Registrierung und Einarbeitung so ankommt. Wer auf den Geschmack kommt, noch keinen Bücherei-Ausweis hat und zeitig da ist, kann zudem von einer Happy Hour profitieren: Zwischen 18 und 19 Uhr zahlen Neukunden nur 14 statt 28 Euro Jahresgebühr, wenn sie sich für die Büchereinutzung anmelden. Der Eintritt zur Nacht der Bibliotheken ist frei. Getränke und Snacks gibt es zum Selbstkostenpreis.