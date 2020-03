„Power & Fun Night“ : So feiert die Gymnastiksparte des TSV Heist ihr 50-jähriges Bestehen

Die Gymnastiksparte des TSV feiert ihren runden Geburtstag mit „Fatburner“, Zumba und gesundem Büfett.

03. März 2020, 10:00 Uhr

Heist | Mit einem Kraft und Spaß Abend, einer „Power & Fun Night“ feierte der TSV Heist eine Sparte seines großen Sportangebots – die Gymnastik Sparte wurde jetzt stolze 50 Jahre alt. Und über 40 Frauen kamen, um das Angebot für ihre Fitness über drei Stunden lang zu nutzen. Auf dem Programm standen so vielversprechende Trainingseinheiten wie „Fatburner“, „Piloxing“, „Zumba“ und „Just Fun“, alles gymnastische Übungen, die noch keiner kannte, als die Gymnastiksparte 1970 in der ehemaligen alten Turnhalle aus der Taufe gehoben wurde.

Ein fröhliches, aber auch anstrengendes Spektakel

Diana Tschachschal, seit drei Jahren Spartenleiterin, kennt alle vier Angebote, die in der Halle neben der Schule gezeigt und mit ganz viel Spaß mitgemacht werden. Für die wenigen Zuschauer sieht das Ganze wie ein fröhliches, aber ziemlich anstrengendes Spektakel aus. Da wird nach rhythmischer Musik gesprungen, gehüpft, gereckt, gedehnt und elastisch verrenkt. Und es gibt beim „Fatburner“ wohl keinen Körperteil, der nicht einige Gramm Fett loslässt. Trainerin Jessica Ruser gibt den Problemzonen der Damen jede Chance, sich endgültig aufzulösen, wenn sie regelmäßig dabei sind.

Pilates, Boxen und Dancing

Nach einer winzigen Pause zeigt Trainerin Sandra Kretzing, dass „Piloxing“ gleich aus drei Elementen besteht: Pilates, Boxen und Dancing. Kraftvoll und gleichzeitig elegant diese Übungseinheit, da wird gedribbelt und geschlagen wie beim Boxen und gleichzeitig sich elegant bewegt. Den jungen und älteren Damen gefällt das sichtlich gut. Trainerin Sandra übernimmt auch gleich den nächsten Sport, „Zumba“, den Tanz, der so viel Ausdauer und Kräfte fordert.

Heinke Ballin

„Just Fun“, also „einfach Spaß“ macht Alexandra Rückert vor – und nicht wenige machen begeistert mit. Aber es wäre nicht der TSV Heist, wenn er nicht so einem Geburtstagsfest noch ein kalorienarmes Festessen obendrauf setzen würde. Besonders liebevoll und lecker haben die TSV-Damen für ihre vielen Geburtstagsgäste aus der gesamten Region ein farbenfrohes und gesundes Snack-Büfett gezaubert, das gern angenommen wurde. Dazu stießen die Besucher mit einem nicht ganz alkoholfreien perlenden Gläschen an.