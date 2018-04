Umweltwoche : Sieben tolle Tage zur Ernährung in Wedel

Im September steigt die zweite Umweltwoche des Klimaschutzfonds. Es werden noch Mitstreiter für kreative Aktionen gesucht.

05. April 2018, 13:00 Uhr

Wedel | Die erste Umweltwoche 2015 war ein voller Erfolg. Und eigentlich wollte der Klimaschutzfonds Wedel im Zweijahresrhythmus weitermachen mit der Idee, die Stadt für sieben Tage mit kreativen Aktionen zu einem aktuellen Thema aufleben zu lassen. Doch weil man sich mit der Kulturnacht abwechseln will, diese aber um ein Jahr verschoben wurde, sind mittlerweile drei Jahre für eine zweite Auflage verstrichen, erläutert Klimaschutzfonds-Chef Michael Koehn.

Schwerpunktthema Ernährung

Mit umso größerer Verve geht’s jetzt an die Organisation der nächsten Umweltwoche. Die soll in diesem Jahr im September steigen. Das Schwerpunktthema diesmal: Ernährung. Im weitesten Sinne gedacht, sagt Koehn und schlägt den Bogen von der Lebensmittelproduktion über den Transport und die Massentierhaltung bis hin zu den Tafeln, die eine aktive Resteverwertung betreiben. Aber auch der Einfluss der Ernährung auf das Klima seien mögliche Arbeitsgebiete. „Von der Produktion über die Aufnahme bis zur Ausscheidung“, sagt Koehn und lacht. „Wir wollen die Initialzündung sein, die dann die eigene Ideenentwicklung der Beteiligten in Gang setzt“, stellt er klar.

Dennoch hat sich auch der Klimaschutzfonds Gedanken gemacht und bereits detailliertere Aspekte zusammengesammelt: Ein Infoplakat zur Flug-Ananas etwa ist eine Idee aus dem Pool. Ein Handy-Film zum Thema lokale Lebensmittel aus der Marsch eine weitere. Der Handel könne mit sogenannten Heimatwochen einbezogen werden, in denen auf lokale und saisonale Lebensmittel zum Sonderpreis gesetzt werde. Führungen durch Apfel- und Gemüsebetriebe könnten für den Blick hinter die Kulissen sorgen. Und auch Omas Rezepte könnten wieder in den Fokus kommen – als schmackhaftes Beispiel für leckere lokale Gerichte. Für die Programmierung einer App, die beispielsweise Obst und Gemüse auf Herkunftsland und CO2-Footprint untersucht, bietet der Klimaschutzfonds Zuarbeit zur Datenbank an.

Themenvielfalt

Überhaupt sehen sich die Initiatoren in erster Linie als Koordinierungs- und Unterstützungsstelle. „Wenn zum Beispiel ein Referent gebraucht wird, können wir helfen“, sagt Koehn. Auch finanziell könne der Klimaschutzfonds unter die Arme greifen – allerdings nur in kleinem Rahmen. „Wir sind offen für alles mögliche“, fasst Koehn zusammen und bezieht sich damit sowohl auf die Themenvielfalt als auch auf die zu leistende Hilfestellung.

Angesprochen mitzumachen sind Fachhochschule, Schulen und Kindergärten, aber auch Privatpersonen oder Projektgruppen und Vereine, zählt Koehn auf. Kreative Köpfe in und um Wedel, die Spaß daran haben, sich mit dem Thema Ernährung auf unkonventionelle Weise auseinanderzusetzen. Die Intention der Aktionen lautet Wissenszugewinn. „Open your mind“, sei das Stichwort, so Koehn. Oder auf Neu-Platt: „Köppe öffnen.“ Für die Organisation und Koordination bittet der Klimaschutzfonds, Kontakt aufzunehmen. Im September werden die Aktionen dann während der Umweltwoche entweder live durchgeführt, oder, wenn sie bereits liefen, mit ihren Ergebnissen vorgestellt. Und wenn ein ganz besonderes Projekt unter den Ideen ist, kann dafür möglicherweise auch der Jan-Palm-Preis des Fonds vergeben werden. Er berücksichtigt junge Kilmaschützer und ist mit 500 Euro dotiert.

