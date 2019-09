Sommerfest in Holm : Sie machen Lust auf Naturschutz

Das Fest zum zehnjährigen Bestehen des Regionalparks Wedeler Au lockte zahlreiche Besucher in die Holmer Sandberge.

03. September 2019, 16:00 Uhr

Wedel/Holm | Ganze Völkerscharen zogen am Sonntagnachmittag über den eher gepflegt als katastrophal anmutenden Kathastrophenweg zum Feuerlöschteich in den Holmer Sandbergen. Denn hier feierte der Regionalpark Wedeler Au zu seinem zehnjährigem Bestehen ein großes Sommerfest und hatte sich dazu den Naturschutzbund (Nabu), das Elbmarschenhaus, die Kreisjägerschaft, das Holmer Heimatmuseum, Wedel im Wandel und auch die Streuobstwiese Wedel als Akteure zur Seite gestellt. Aber auch „Einzeltäter“ kamen hier nicht zu kurz und zeigten am Feuerlöschteich – der durch zwei zu trockene Sommer zu einer etwas größeren Pfütze zusammen geschmolzen ist –, wie wichtig es ist, sich für Natur und Umwelt einzusetzen.

Mitarbeiter zeigen Tiere

Fabian Born aus Holm, Mitarbeiter im Waldkindergarten, präsentierte Kindern und Erwachsenen, was hier an und in der Au so kreucht und fleucht, Larven von Teich- und Bergmolchen, eine Erdkröte, die Ringelnatter und den Eindringling Amerikanischer Hundsfisch, der hier einmal ausgesetzt worden ist und jetzt Unheil anrichtet, weil er viele einheimische Kleinlebewesen vernichtet. Um überhaupt einmal einen Zugang zu Schlangen zu ermöglichen, hatte er auch „Huberta“, eine Python, mitgebracht, die die Besucher sogar anfassen durften.

Vom Feuerlöschteich aus startete Marlis Weber, Heilpraktikerin aus Wedel, eine ihrer bewährten Kräuterwanderungen, bei der die Gäste Pflanzen am Wegesrand kennenlernen konnten, die zu gesunden Tees, Salaten oder als natürliche Heilmittel schon seit Jahrhunderten Verwendung finden. Die Kreisjägerschaft präsentierte sich besonders mit ihren netten Hunden, mehreren Münsterländern und Deutsch Drahthaar-Jagdhunden, die brav die Jagdhörner im Maul hielten, bis die Jagdhornbläser aus Holm anrückten und ihre schönsten Stücke in die sandige Landschaft schmetterten.

Der Regionalpark Wedeler Au mit Sitz im Wedeler Rathaus hatte am Feuerlöschteich mit seiner Geschäftsführerin Andrea Keller und Doris Brandt eine spannende Ralley für Kinder durchgeführt, an dem die knifflige Fragen an verschiedenen Stationen beantworten mussten und dabei kleine Preise winkten. Die Streuobstwiesen-Menschen aus Wedel boten leckere Konfitüren gegen kleine Spenden an. Die Initiative Wedel im Wandel gab kostenlos wertvolle Informationen und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Ratschläge und Hinweise zum richtigen Umgang mit dem Stahlross.

Gar nicht so leicht hingegen hatte es „Admiral“ Edelgard Heim aus dem Elbmarschenhaus, um Freiwillige für das Entkusseln der Holmer Sandberge anzuheuern. „Holm gegen den Rest der Welt“ – so ihr Motto – war schwer entschlossen, doch lieber ganz unbeschwert zu feiern.