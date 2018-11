Feldstrasse : Schuppen in Wedel geht in Flammen auf

Die Feuerwehr hat am Donnerstag Brandschäden an einem Reihenhaus verhindert. Die Bewohnerin erlitt einen Schock.

von Oliver Gabriel

01. November 2018, 16:36 Uhr

Wedel | Durch schnelles Eingreifen konnte die Feuerwehr am Donnerstag größere Brandschäden an einem Reihenhaus in der Wedeler Feldstraße verhindern. Ein Schuppen am Haus hatte gegen 14.30 Uhr Feuer gefangen

Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte er bereits in voller Ausdehnung. Zudem griffen die Flammen auf den Anbau des Hauses über. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer einzudämmen, so dass die Schäden am Haus selbst gering blieben. Die Bewohnerin des Hauses konnte sich ins Freie retten. Die erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst betreut.

