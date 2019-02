Schulleiter gegen Schüler-Streiks

Freitags-Kundgebungen: Kritik an „unentschuldigtem Fehlen“

von Finn Warncke

13. Februar 2019, 16:51 Uhr

Für die einen sind es einfach nur Schulschwänzer. Für andere sind es engagierte Jugendliche, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Unter dem Motto „Fridays for Future“ demonstrieren seit Wochen freitags Jugendliche während der Schulzeit für eine bessere Klimapolitik. Auch in Elmshorn gab es, wie berichtet, schon eine Freitags-Demo, die von Schülern der Waldorfschule organisiert worden war. Der Tenor der meisten Schulleiter im Kreis Pinneberg ist dabei eindeutig: Einsatz für die Umwelt „ja“, während der Schulzeit demonstrieren „nein“. So sagte zum Beispiel Andreas Weißling, Schulleiter der Elmshorner Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule, auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir als Schule tolerieren das unentschuldigte Fehlen für eine Teilnahme an Demonstrationen nicht.“ Etwas diplomatischer äußerte sich Bertram Rohde vom Johann-Rist-Gymnasium in Wedel: „Wir befürworten und unterstützen das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler für das Thema Nachhaltigkeit sehr. Wir versuchen aber, dieses Interesse in der Schule wirksam werden zu lassen.“ Im Klartext auch hier: kein außerschulische Aktivitäten in der Schulzeit.

Das Vorbild vieler Demonstranten ist die 16 Jahre alte Schwedin Greta Thunberg, die seit Monaten freitags für das Klima streikt und zuletzt bei der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz mit ihrem Appell für Furore gesorgt hatte.

Die Schulstreiks werden auch auf Landesebene kontrovers diskutiert. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) begrüßte zwar das Engagement der Schüler, lehnt aber das Schulschwänzen dafür ab und hat auf mögliche Konsequenzen hingewiesen. Prien plädiert dafür, die Aktionen außerhalb der Schulzeit zu veranstalten. Die Gewerkschaft GEW hat sich gegen Sanktionen ausgesprochen. Dagegen fordert die Junge Union „spürbare Konsequenzen“. Die Grünen und die SPD wiederum sympathisieren mit den streikenden Schülern.

