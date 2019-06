Schulen sollen Energie produzieren

Wedels Grüne wollen neue Standards setzen bei anstehenden An- und Erweiterungsbauten

von Oliver Gabriel

19. Juni 2019, 11:13 Uhr

Wedel | Gebäude, die unterm Strich übers Jahr mehr Energie produzieren als sie verbrauchen: Für viele mag das nach Zukunftsmusik klingen, die ganz nach dem Geschmack der „Fridays for future“-Bewegung sein dürfte. Geht es nach Wedels Grünen, dann könnten diese Visionen in der Rolandstadt Wirklichkeit werden. Die Fraktion hat zu den heute anstehenden Ratsbeschlüssen über An- und Erweiterungsbauten am Johann-Rist-Gymnasium (JRG), der Gebrüder-Humboldt-Schule (GHS) und der Albert-Schweitzer-Grundschule (ASS) einen entsprechenden Antrag formuliert, der eine Option auf so genante Plusenergieschulen eröffnen soll.

Der Antrag umschifft die Klippen, die den ersten Grünen-Vorstoß im Fachausschuss zu diesem Thema scheitern ließen. Skeptiker kritisierten seinerzeit die mangelnde Kostentransparenz. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung ist daher Teil des nun formellen Grünen-Antrags. Wesentliche Fragestellung soll dabei sein, „ab welchem Zeitpunkt sich die höheren Investitionskosten für die B-Varianten amortisieren und den Wedeler Haushalt durch Einsparung von Betriebskosten entlasten“. Solange diese Parameter nicht bekannt sind, soll die Verwaltung zweigleisig fahren und sowohl die konventionelle als auch die Plusenergie-Bauweise planen lassen. Zudem soll eine Einbindung der Stadtwerke mit ihrem Solarenergie-Fördermodell „Mein Sonnendach“ geprüft werden. Für den Fall der Plusenergie-Bauweise sollen darüber hinaus Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene auf mögliche Bezuschussung abgeklopft werden.

„Es bietet sich aus Sicht der Grünen-Fraktion jetzt eine einmalige Chance, unsere Schulgebäude energetisch zukunftsorientiert im Sinne eines optimalen Klimaschutzes zu verwirklichen und dies sogar mit einer langfristigen Kostenersparnis zu verbinden“, heißt es in der Begründung des Antrags. Durch die resultierende erhebliche Minderung des schädlichen Klimagases CO2 könne die Stadt Wedel einen erheblichen Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten und auch die selbst gesteckten Ziele ihres Klimaschutzkonzeptes einhalten. Zudem würde nach Amortisierung der Betriebshaushalt der Kommune entlastet.

Die SPD hat bereits mit einem Änderungsantrag reagiert. Die Sozialdemokraten sehen die Gefahr eines Zeitverlusts und wollen daher die Verwaltung beauftragen, sofort mit der weiteren Planung der konventionellen Bauweise zu beginnen. Parallel sollen Kosten und Dauer der Plusenergie-Bauweise ermittelt sowie analog zur Grünen-Forderung Wirtschaftlichkeit, Einbindung der Stadtwerke und Förderprogramme geprüft werden. Für den Fall, dass die Plusenergie-Alternative ökologische und ökonomische Vorteile bringt, könne die Stadt entsprechende Änderungen in die Ausschreibung einfließen lassen. Der Rat tagt öffentlich ab 19 Uhr.