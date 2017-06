Schüler schlemmen zur Probe

vergrößern 1 von 1 Foto: Stange 1 von 1

In der neuen Mensa lecker schlemmen – das steht bis Montag , 26. Juni, für die knapp 500 Jungen und Mädchen der Gemeinschaftsschule Moorrege (Gemsmo) auf dem Programm. Klassenweise dürfen die Schüler mit ihren Lehrern gemeinsam einmal kostenlos das Angebot des neuen Essenslieferanten testen. Bezahlt wird das Probeessen vom Schulverband, so Rektorin Karen Frers. Ziel ist, dass möglichst viele das neue Angebot danach nutzen.

Ursprünglich sollte die Mensa vor zwei Jahren an den Start gehen, damit die Kinder beim Ganztagsangebot nachmittags nicht hungrig sind. Für die Umgestaltung des Ganztagsbereichs und für die Mensa inklusive Küche wurden 1,4 Millionen Euro investiert. Der Esssaal wurde nach einem Farbkonzept der Pinneberger Künstlerin Gisela Meyer-Hahn gestaltet und lädt farbenfroh zum Verweilen ein.

Damit sich die Lieferung der Mahlzeiten rechnet, müssen mindestens 50 Bestellungen pro Tag vorliegen, so Frers. Sie ging am ersten Tag mit Fünftklässlern zum Probeessen und war voll des Lobes, wie auch die Kinder, berichtete sie. Das hörten Vertriebsleiterin Angela Gross und Kundenbetreuerin Cornelia Hentschel vom neuen Lieferanten, Porschke Menümanufaktur, natürlich gern. „Wir machen alles selbst“, betonte Gross. Das Unternehmen sitzt in Rellingen und beliefert ausschließlich Kindergärten und Schulen in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

3,50 Euro kostet ein Menü. Das Verfahren ist einfach: Eltern lassen ein Konto bei Ganztagskoordinatorin Katrin Zorn einrichten, von dem die Kosten abgebucht werden. Zwei Tage im voraus muss per Internet bestellt werden, eine Mindestabnahme gibt es nicht. Wer Kindergeldzuschlag und Wohngeld erhält, hat Recht auf das Paket für Bildung und Teilhabe. Dann kostet die Mahlzeit nur einen Euro. Zu trinken gibt es ausschließlich Wasser, das kostenlos in Karaffen auf den Tischen steht.

Jannik (7 b) fand die Türkische Pizzarolle, zu der gemischter Salat und als Dessert ein Quarkbällchen serviert wurden, ganz lecker. Klassenkameradin Lisa möchte künftig mitessen – auch wegen der Gemeinschaft. Lehrer Patrick Looft freut sich über das Angebot. Er hofft auf viele Teilnehmer, denn dann gibt es ein Salatbüfett.