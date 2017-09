vergrößern 1 von 2 Foto: Jacobshagen 1 von 2

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Ein Schlaganfall kann jeden treffen – jederzeit. Diese bittere Erfahrung musste auch Inken Marten machen. Die Wedelerin war erst 45 Jahre alt, als sie der Schicksalsschlag aus heiterem Himmel traf. Das war vor zweieinhalb Jahren. Mittlerweile hat sich die Ehefrau und Mutter ins Leben zurückgekämpft. Jetzt möchte sie sich mit anderen Betroffenen austauschen. Sie sucht Mitstreiter für ihre Schlaganfallgruppe, die sie gegründet hat. Gern auch jüngere Menschen wie sie selbst. „Ich dachte auch, das trifft eigentlich nur Ältere“, sagt sie rückblickend und lacht verhalten.

An den Tag der Katastrophe erinnert sich die Friseurmeisterin noch ganz genau. Ein Sonntag im März 2015, der 22. Ihr Mann Dirk war mit Sohn Niklas (heute 20) zum Fußballgucken ins nahe Elbestadion gegangen. Sie saugte in der Wohnung Staub. Einer Nachbarin, die kurz einen Schlüssel vorbeibringen wollte, fiel sie, als sie die Tür öffnete, plötzlich und unvermittelt vor die Füße. „Sie hat kein Übergewicht, sie raucht nicht, sie trinkt nicht, ihr Cholesterin ist in Ordnung: Es lagen keine Risikofaktoren vor“, beteuert Martens Vater Peter Mohr, der seine Tochter zum Gespräch begleitet, sie überhaupt unterstützt, wo er kann. Gott sei Dank habe die Nachbarin die Situation sofort erfasst. Sie rief den Notarzt. Eine weitere beherzte Nachbarin lief ins Stadion und ließ Vater und Sohn ausrufen.

Marten kam ins Altonaer Krankenhaus, Spezialabteilung Schlaganfall. Dort versuchte man zuerst, das Gerinnsel medikamentös aufzuweichen. Als das nicht half, sollte es mit einer Schlinge entfernt werden, erzählt der Vater. Das löste aber eine Gehirnblutung aus, die sich wegen der Wechselwirkung mit dem vorher verabreichten Medikament als besonders ungünstig erwies. Sofortige Lähmungserscheinungen waren die Folge.

„Ich konnte nicht reden“, erzählt Marten. Zudem war sie bewegungstechnisch sehr stark eingeschränkt, musste im Rollstuhl geschoben werden. Viele Rehamaßnahmen folgten. Noch heute bekommt sie Physio- und Ergotherapie, ist regelmäßiger Patient beim Logopäden und in der Krankengymnastik. „Volles Programm“, sagt die Patientin: „Ich bin ausgelastet, sozusagen.“ Dennoch langweile sie sich natürlich auch ein wenig. Ihre Mitarbeit im elterlichen Friseursalon musste die Wedelerin aufgeben. Das Ganze sei auch psychisch ein Problem, betonen beide.

Der Vater muntert seine Tochter immer wieder auf. „Der Tag wird kommen, an dem du wieder allein in die Bahnhofstraße kannst“, habe er ihr prophezeit. „Und jetzt kannst du’s“, sagt er zuversichtlich. Dennoch räumt auch er ein, dass seine Tochter jetzt viel Leerlauf hat. Deswegen und weil ihre Aphasiker-Gruppe (Sprachbehinderte) in Altona so umständlich zu erreichen ist, kam Marten auf die Idee, vor Ort selbst eine erweiterte Gruppe für Schlaganfallbetroffene aufzubauen. Dort sollen nicht nur Erfahrungen ausgetauscht und Tipps weitergegeben werden, wie der Alltag besser zu bewältigen ist. Auch Spielen steht auf dem Programm, oder mal ein Ausflug, erläutert sie.

Die Awo stellt einen Raum zur Verfügung. Auf den letzten Mittwoch im Monat sind die Zusammenkünfte terminiert. Zweimal hätten sie sich schon getroffen, sie und drei weitere Männer. Jetzt suchen sie Mitstreiter. „Wir wollen vor allen Dingen auch Jüngere ansprechen“, sagt Marten. Sie ist zuversichtlich, denn die gibt es, das weiß sie. „In den Rehastationen ist man überrascht, wie viele junge Menschen das trifft“, bestätigt ihr Vater.

Das nächste Mal kommt die Gruppe am 27. September zusammen. Interessierte können Marten unter der Telefonnummer (0 41 03) 9 03 40 90 erreichen.