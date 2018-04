Schelte wegen der Abrechnungen

Jon Lüers als Vorsitzender des TSV Holm bestätigt / Helmut Holten und Manfred Wollbaum seit 70 Jahren im Verein

von shz.de

20. April 2018, 16:00 Uhr

Mit 1263 Mitgliedern ist der TSV Holm ein Großverein. Mit dieser Feststellung leitete Jon Lüers (Foto) seinen Jahresrückblick ein. 399 Jugendliche sind dabei. Zehn Sparten umfasst der Turn- und Sportverein von 1910, Badminton, Baseball, Basketball, Bogenschießen, Cheerleading, Fußball, Karate, Schießen, Tennis und Turnen. Die Sparte Reiten musste allerdings aufgelöst werden.

Alle Spartenleiter legten mit kurzen Berichten Rechenschaft ab. André Schriever brauchte länger, denn seine Baseballer richten gerade mit viel Eigenarbeit ihren Platz her. 650 Arbeitsstunden haben die Freiwilligen schon aufgebracht, hob er hervor. Mitglieder anderer Sparten seien ihnen zu Hilfe gekommen. Über 170 Tonnen Beton seien bisher abgeräumt worden. Die Finanzierung werde zudem durch Spenden erleichtert, fügte Schriever hinzu.

Kassenwartin Katharina Steenbock gab sichtlich nervös ihren ersten, sehr ausführlichen Kassenbericht und heimste dafür viel Lob ein. Besonders vom Revisor Rolf Windel. Mit den geprüften Abrechnungen der einzelnen Sparten war er weniger zufrieden und ging mit so manchem Spartenchef unerbittlich ins Gericht: Hier war was nicht vollständig, da nicht rechtzeitig, dann wieder nicht formvollendet. Trotz alledem reichte es ihm, die Entlastung des Vorstandes zu empfehlen. So richtig böse schien er auch nicht zu sein, und so erntete er mit seiner humorvollen Schelte viel Heiterkeit und Applaus.

Ein paar Wahlen standen an. Die Amtszeit des Vorsitzenden war abgelaufen. Lüers wurde einstimmig wiedergewählt. Der bisherige zweite Anlagenwart Hermann Köhler wurde erster Anlagenwart. Anette Wille wurde als Schriftwartin in ihrem Amt bestätigt. Einen neuen Sportwart konnte die Versammlung allerdings nicht finden. Auch die Position des zweiten Anlagenwarts blieb vakant, da sich kein Kandidat meldete.

Ohne Diskussion wurde der von Katharina Steenbock vorgetragene Haushaltsplan 2018 durchgewinkt. Genauso verfuhr die Versammlung mit dem neuen Mietvertrag für die Tennishalle. Mit nunmehr 14 900 Euro pro Jahr ist die Miete um 1000 Euro gestiegen, gab Lüers bekannt.

Zum Schluss rührte Lüers noch die Werbetrommel für Veranstaltungen, deren Einnahmenüberschüsse der Jugendarbeit zugutekommen sollen: das 26. Softball-Pfingstturnier vom 14. bis 21. Mai und „Holm rockt“, das am 10. Juni auf dem Gelände der Baumschule Ringel stattfinden soll.