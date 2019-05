Schatzkiste voller Werkzeuge

Diebe räumten die Werkstatt des Elbmarschenhauses leer / Uetersenerin stiftet Arbeitsgeräte ihres verstorbenen Mannes

17. Mai 2019, 16:00 Uhr

Haseldorf/Uetersen | Mit zarter Bewegung streicht Wim Nieuwenhuijs mit seiner Hand über das Holz des alten Hobels. Fast andächtig legt er das Werkzeug an seinen angestammten Platz in dem ausgeklügelten Holzschränkchen zurück. „Das ist ein richtiges kleines Schatzkästchen“, schwärmt der Naturschutzranger des Haseldorfer Elbmarschenhauses. Der klug ausgetüfftelte Schrank ist ein Geschenk. Bei einem Einbruchdiebstahl in die Werkstatt vor knapp drei Wochen hatten bisher noch unbekannte Täter für einen Kahlschlag des Equipments gesorgt – E-Werkzeuge inklusive. Ein Aufruf in unserer Zeitung brachte Erfolg: Die Witwe eines Tischlers meldete sich bei Edelgard Heim, der Chefin des Elbmarschenhauses. Die Uetersener Seniorin gab nun das Werkzeug ihres verstorbenen Mannes in gute Hände – inklusive Holzschränkchen.

Nieuwenhuijs holte die Gaben in Begleitung von Yannick Robert ab. Der 25 Jahre alte Student für Umweltmanagement aus Kiel absolviert bis Ende Mai ein sechswöchiges Praktikum in der Haseldorfer Einrichtung. Auch er ist begeistert von der Vielfalt des Geschenks. Das reicht von einem großen Handbohrer über einen kleinen Schleifstein zur Schärfung der Stechbeitel in verschiedenen Größen bis hin zu Hämmern und Furniersägen. Handhobel gibt es in unterschiedlichen Größen, sogar ein Falzhobel für Fensterlaibung ist dabei. „Viele Werkzeuge kommen auch bei der Arbeit mit Freiwilligen zum Einsatz“, erläutert Nieuwenhuijs. Elbmarschenhaus-Chefin Heim ist überglücklich. „Ich freue mich wahnsinnig, dass wir die Spende erhalten haben. Das war sehr großzügig, man hängt ja auch an solchen Dingen“, weiß sie.

Nieuwenhuijs und Robert sind derzeit mit der Bekämpfung der Herkulesstaude beschäftigt. Von Prisdorf bis Ellerau beseitigen sie entlang des Pinnauufers die jungen Pflanzen. Der Riesen-Bärenklau, er wird zwischen zwei bis vier Meter hoch, verbreitet sich auch weiterhin. Neben der Verdrängung der heimischen Flora und Fauna sowie der Erosionsschäden an Gewässern rückt insbesondere die gesundheitliche Gefahr für den Menschen in den Vordergrund. Der Saft aller Pflanzenteile enthält photosensibilisierende Substanzen, die in Verbindung mit der Sonne teilweise zu schweren, verbrennungsähnlichen Schäden der Haut führen, die nur schwer abheilen. Deshalb ist stets Vorsicht geboten beim Umgang mit der Herkulesstaude. Nieuwenhuijs bearbeitet seit Jahren drei je etwa 400 Quadratmeter große Flächen. „Die Staude auszurotten, ist eine langfristige Geschichte“, sagt der Ranger. An Wasserläufen sei die Ausrottung besonders wichtig. Die Samen sind schwimmfähig und unter optimalen Bedingungen acht bis zehn Jahre keimfähig. Wer Tipps zur Bekämpfung der Herkulestaude haben möchte, kann Nieuwenhuijs im Elbmarschenhaus unter Telefon (0 41 29) 9 55 49 18 anrufen.