Runder Tisch schlecht vorbereitet

Wer ist für die Ätzschäden im Kraftwerksumfeld verantwortlich? BI kritisiert Verwaltung / Unabhängigkeit des Gutachters gefordert

von Inge Jacobshagen

28. September 2018, 16:00 Uhr

Ist der Runde Tisch, der Politik, Verwaltung, Anwohner des Kraftwerks, Betreiber Vattenfall und das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) am 18. Oktober zusammenbringen will, um über die Ätzschäden auf Wintergärten und Autolacken im Hellgrund zu sprechen, überhaupt noch sinnvoll? Das fragt sich die Bürgerinitiative (BI) „Stopp! Kein Megakraftwerk in Wedel“. „Nach unseren jetzigen Informationen ist in der Vorbereitung bisher nichts passiert“, ärgert sich BI-Sprecherin Kerstin Lueckow.

BI und Vattenfall streiten sich bereits seit geraumer Zeit über die Schädigungen. Um zu vermitteln und Klarheit darüber zu bekommen, wodurch die Ätzschäden entstehen, hat die Wedeler Politik im Mai die Einrichtung eines Runden Tisches beschlossen. „Die Verwaltung wird beauftragt, den Verursacher der Ätzschäden zweifelsfrei festzustellen“, hieß es damals in einem Ratsbeschluss. Dass nur ein unabhängiger Gutachter für eine Befriedung sorgen kann, machte die zweite Forderung deutlich: „Die Vorgehensweise bei der Schadensanalyse ist gemeinsam abzustimmen, um eine Akzeptanz der Ergebnisse sicherzustellen.“

Doch genau um diese Unabhängigkeit gibt es jetzt Ärger. Laut Lueckow hat die Verwaltung in einem Gespräch mit der BI Vorstellungen geäußert, „die wir so nicht für realistisch und durchsetzbar halten“. Die Sprecherin hatte für die Stadt sogar die Recherche nach einem unabhängigen Gutachter übernommen und bei der IHK zwei Kandidaten gefunden. „Aber bis jetzt ist nichts passiert.“ Hoffnungen, sich zu einigen, hat Lueckow dennoch. Laut der BI-Sprecherin habe Bürgermeister Niels Schmidt im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Ratssitzung auf Nachfrage bestätigt, dass der Rat über den Gutachter entscheide. Dennoch bleibt die BI kritisch. Ihr stößt auch die Dauer auf, die die Verwaltung für das Treffen ansetzt. Dort werde von einem zweiten, dritten und vierten Runden Tisch gesprochen. „Wir arbeiten ehrenamtlich“, sagt Lueckow. Die Zeit habe keiner.

Zusätzlich ärgert die BI-Sprecherin, dass Vattenfall seit Neuestem die Reinigung der verätzten Flächen nicht mehr übernimmt. Die Auswertung der Bergerhoff-Messungen habe eine Schädigung durch die Partikelniederschläge aus dem Kraftwerk ausgeschlossen, so die Argumentation des Betreibers. Das habe aber nichts mit den Lackschäden zu tun, kontert Lueckow. Die Messung hatte Luftschadstoffe im Visier. Schwefelsäurebildende Elemente, vermutliche Verursacher der Ätzschäden, wurden nicht überprüft, so Lueckow.