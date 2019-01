Ruhiges Jahr für Hetlinger Wehr

22 Einsätze hat es 2018 für die Retter gegeben / Björn Albert wechselt von Wedel in die Marschgemeinde / Verjüngung setzt sich fort

von shz.de

16. Januar 2019, 16:00 Uhr

22 Einsätze gab es 2018 für die Hetlinger Feuerwehr, davon vier Brände. Neun technische Hilfeleistungen, fünf Fehlalarme und drei sogenannte „blinde Alarmierungen“, bei denen kein Notfall vorlag, gehören dazu. „Es war ein ruhiges Jahr“, fasste Wehrführer Oliver Schönfeldt die 2018er Aktivitäten während der Jahreshauptversammlung zusammen.

37 Aktive zählt die Hetlinger Wehr, drei davon in der Reserveabteilung. Dazu kommen 13 Ehrenmitglieder. Bis auf wenige, die an diesem Abend verhindert waren, hatten sie sich zum Jahrestreffen in der Feuerwache an der Hauptstraße eingefunden. Auch diesmal waren die befreundeten Wehren der Nachbargemeinden als Gäste in die Marschgemeinde gekommen, unter ihnen Wehrführer Lukas Krack aus Holm und Ingo Wittke aus Haseldorf. „Die Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren klappt hervorragend“, lobte Schönfeldt. Die Nachbarn aus Wedel waren in ungewöhnlich starker Besetzung angerückt: mit einer neunköpfigen Delegation. Grund dafür war Löschmeister Björn Albert. Der hatte in Hetlingen ein Eigenheim erworben und wechselte deshalb aus der Rolandstadt in die Wehr seines neuen Wohnsitzes. Einstimmig wurde er aufgenommen. „Wir hatten gehofft, ihr würdet ihn ablehnen“, seufzten die Wedeler mit gut gespielter Traurigkeit. Zudem gab es weitere Aufnahmen. „Die Verjüngung unserer Reihen setzt sich fort“, kommentierte Schönfeldt.

Die Feuerwehrleute helfen nicht nur in Notfällen, sondern sichern auch Veranstaltungen, machte Schönfeldt in seinem Jahresbericht deutlich. Beim Laternenumzug sowie beim „Kindergrün“ haben sie Sicherheitswachen gestellt, beim Fußballspiel des Hetlinger Männerturnvereins (HMTV) gegen Holstein Kiel waren sie als Ordnungsdienst dabei. Zudem haben sie 19 Dienstabende absolviert, davon zwei für die Atemschutzträger im Übungshaus in Tornesch-Ahrenlohe. Osterfeuer, Weihnachtsfeier und einen Kameradschaftsabend haben sie ausgerichtet. Großen Anklang fand auch ihr Tag der offenen Tür, wie Schönfeldt betonte.

Weiterhin standen Fortbildungsmaßnahmen und Arbeitstagungen auf dem Programm der Wehr, auf Kreis- und Landesebene wurden Lehrgänge absolviert. Die gute Ausbildung und der tadellose Zustand ihrer Fahrzeuge und Geräte trug den Hetlingern im Berichtsjahr die zweite Stufe der Leistungsbewertung „Roter Hahn“ ein.

Bürgermeister Michael Rahn-Wolff (FW) und seine Stellvertreterin Monika Riekhoff (CDU) sowie etliche Gemeindevertreter zollten der Wehr ihren Respekt. Ebenso Amtsdirektor Rainer Jürgensen. Die Landtagsabgeordnete Barbara Ostmeier (CDU) sowie die CDU-Kreistagsabgeordnete Sonja Wehner waren voll des Lobes .

www.feuerwehr-hetlingen.de