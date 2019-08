Rückkehr der Einbahnregelung

Stadt will fällige Sanierung der Spitzerdorfstraße zwischen Bahnhofstraße und Feldstraße zur Umgestaltung nutzen

von Inge Jacobshagen

12. August 2019, 16:00 Uhr

Wedel | Der südöstliche Teil der Spitzerdorfstraße soll wieder Einbahnstraße werden. Entsprechende Pläne liegen den Mitgliedern des Umwelt-, Bau- und Feuerwehrausschusses beschlussreif für die kommende Sitzung vor. Hintergrund ist die fällige Sanierung des betreffenden Teilstücks zwischen Bahnhofstraße und Feldstraße, die die Stadt zur Neugestaltung nutzen möchte. In diesem Zuge soll auch ein Radfahrstreifen im Fahrbahnbereich markiert werden.

Laut Verwaltung bedeutet die entsprechende Umgestaltung eine Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer, „da eine klare Trennung der Verkehrsströme – Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrzeuge (Fahr- und Parkverkehr) – erfolgt“. Lediglich die neue Einbahnregelung erfordere ein Umdenken. Von Anwohnern war diese im Zuge der Auslegung sowohl begrüßt als auch abgelehnt worden. Laut Stadt haben sechs Betroffene Stellung genommen. Zum Kontra-Argument einer längeren Wegstrecke für Pkw heißt es seitens der Verwaltung: Nachvollziehbar. Jedoch lägen die Umwege unter 500 Metern mit weniger als einer Minute Fahrzeit und seien somit „absolut vertretbar“. Was eine Öffnung der Einbahnstraße für Radfahrer im Gegenverkehr angeht, wie sie etwa in der Goethestraße gilt, heißt es: Dies könne sinnvoll sein, wenn sich alle Verkehrsteilnehmer entsprechend verhielten. Beim sonst wenig glorreichen jüngsten Fahrradklimatest zählten ebensolche geöffneten Einbahnstraßen zu den wenigen Pluspunkten für Wedel. Einen zweiten Radangebotsstreifen in Gegenrichtung, der als Planungsvariante vorgelegt wurde, sieht die Stadt dagegen kritisch. Diese Regelung erfordere ein „massives Umdenken“ für den Fahrverkehr, so die Stadt in der Begründung ihres Beschlussvorschlags.

Der Ausbauplan im Einzelnen: Zwischen 2,30 und 2,70 Meter Gehweg im Norden und Süden werden auf Hochbord rot gepflastert. Für die 3,50 Meter breite Fahrbahn und den 1,85 Meter breiten Radfahrstreifen zuzüglich 0,5 Meter Schutzstreifen ist Asphalt vorgesehen. Im Süden soll zudem zwei Meter breit in anthrazitfarbenem Betonsteinpflaster ein Parkstreifen angelegt werden. Der Einbahnstraßenverkehr verläuft von der Bahnhofstraße in Richtung Feldstraße. Nahe der Einmündung Bahnhofstraße sollen eine Lieferzone und ein Behindertenparkplatz ausgewiesen werden. In den Nebenflächen werden, soweit möglich, neue Fahrradbügel und kleine Grünflächen angelegt, heißt es weiter seitens der Verwaltung.

Nach dem Ausbau plant die Stadt zudem eine weitere Einbahnregelung: Auch die Feldstraße soll im Teilstück zwischen Mühlenweg und Bahnhofstraßelaut Vorlage aus verkehrstechnischer Sicht wieder nur in Richtung Bahnhofstraße befahren werden dürfen. Auch dort soll dann ein Radstreifen auf der Fahrbahn markiert werden.