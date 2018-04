Rissener Wehr wird 125 Jahre alt

Festakt in der Feuerwache / Zum Gratulieren schaute viel Prominenz vorbei / „Tanz in den Mai“ am 30. April

von shz.de

18. April 2018, 16:00 Uhr

„Es waren kluge Männer, die vor 125 Jahren die Freiwillige Feuerwehr Rissen gegründet haben“, sagte Bernd Krösser, Staatsrat der Behörde für Inneres und Sport der Hansestadt Hamburg, am Wochenende. Er überbrachte beim offiziellen Festakt in der Feuerwehrwache in der Rissener Landstraße die Glückwünsche der Stadt. „Heute ist die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr wegzudenken. Sie ist eine feste Institution – nicht nur beim Thema Sicherheit, sondern im gesamten gesellschaftliche Leben“, sagte Krösser.

„Zum Glück sieht die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr aus wie vor 125 Jahren. Sonst würden wir vermutlich in einem Pferdestall feiern. Mit Glück gäbe es dann schon eine Dampfspritze“, sagte Krösser. Die Freiwillige Feuerwehr Rissen sei eine moderne Feuerwehr, in der Frauen und Männer aktiv sind und die sich mit der Jugendfeuerwehr auch um die Ausbildung des Nachwuchses kümmere. „Seit 125 Jahren gibt es etwas, was sich nicht verändert hat: Sie helfen auch heute noch Menschen, die in Not geraten sind“, lobte Krösser. „Ich möchte ihnen meinen Respekt zollen, dass sie die Freiwillige Feuerwehr Rissen seit 125 Jahren am Leben halten – nicht irgendwie, sondern sie gehen mit der Zeit, bewahren aber auch Traditionen und Grundwerte“, sagte der Staatsrat. Sein Dank galt auch den Angehörigen, die oft auf die ehrenamtliche Retter verzichten müssten. „Ich wünsche der Freiwilligen Feuerwehr Rissen eine lebendige Zukunft und allen Mitgliedern, dass sie immer gesund von ihren Einsätzen zurückkehren.“

„Es hat sich viel verändert in den letzten 125 Jahren – in Rissen, aber auch bei der Löschtechnik. Was sich nicht verändert hat, ist das Engagement der Freiwilligen Feuerwehr, wenn Leib und Leben in Gefahr sind“, sagte Juliane Melzer, Leiterin des Bezirksamts Altona. „Sie leisten für alle Bürgerinnen und Bürger einen unverzichtbaren Dienst.“ Dies gelte nicht nur für die Einsätze, sondern auch beim sozialen Engagement. „Sie vermitteln bei der Jugendfeuerwehr nicht nur erste feuerwehrtechnische Kenntnisse, sondern auch, was es bedeutet, füreinander einzustehen“, so Melzer. Die Freiwillige Feuerwehr Rissen habe in den vergangenen 125 Jahren bewiesen, dass sie sich neuen Herausforderungen anpassen könne, und das wünschte die Bezirksamtschefin auch für die kommenden 125 Jahre.



Dank gilt auch den Familien im Hintergrund





„Der Zusammenhalt ist etwas, was Feuerwehr leben lässt, und den habt ihr hier“, lobte Landesbereichsführer André Wronski. Rissen verfüge über eine sehr aktive Wehr. „Ich wünsche Euch, dass es so bleibt.“ Für Pastor Steffen Kühnelt ist das ehrenamtliche Engagement der Blauröcke „praktizierte Nächstenliebe“. „Es gibt mit Ausnahme der Kirchengemeinde keine Institution in Rissen, der die Herzen so zufliegen wie der Freiwilligen Feuerwehr“, sagte Claus Grötzschel, Vorsitzender des Rissener Sportvereins, in seinem Grußwort.

„Ihr steht nachts auf, wenn der Pieper geht, auch wenn der Wecker morgens früh klingelt oder lasst Freunde und Nachbarn am Grill sitzen, wenn wir einen Einsatz haben“, sagte Wehrführer Christian Behn. Sein Dank richtete sich nicht nur an die aktiven Kameraden, sondern vor allem auch an deren Lebenspartner und Familienangehörige: „Ohne unsere Familien könnten wir das alles nicht leisten. Wir haben nicht das Budget, jedem einen Blumenstrauß zukommen zu lassen, aber ich denke, jede Kameradin und jeder Kamerad hat einen Weg gefunden, zuhause Danke zu sagen.“ Seit 125 Jahren Sorge die Freiwillige Feuerwehr für Sicherheit im Stadtteil. „Das darf auch mal gefeiert werden.“

Dazu sind alle Rissener am Montag, 30. April, ab 19.30 Uhr beim „Tanz in den Mai“ eingeladen. Gefeiert wird in der Schule Marschweg, Marschweg 10. Karten kosten im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse zwölf Euro.